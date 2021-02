https://mundo.sputniknews.com/20210220/la-ruptura-de-meghan-y-harry-con-la-familia-real-quien-saldra-ganando-1109010782.html

La ruptura de Meghan y Harry con la familia real: ¿quién saldrá ganando?

La ruptura de Meghan y Harry con la familia real: ¿quién saldrá ganando?

Las declaraciones del Palacio de Buckingham y de los duques de Sussex muestran indicios de una ruptura en la familia que no ha podido ser arreglada, cree... 20.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-20T18:22+0000

2021-02-20T18:22+0000

2021-02-20T18:09+0000

estilo de vida

gente

meghan markle

príncipe harry

familia real

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/1109010475_0:0:2641:1486_1920x0_80_0_0_2eee7918e23966a6f7f6ea971ae7b6ad.jpg

"Si bien las declaraciones son en gran medida de tono oficial por ambas partes, reflejan una sensación de tristeza, decepción y profunda frustración, mostrando signos de una ruptura en la familia que no pudo ser remendada, y una pareja que siente que ha sido expulsada", opinó en su artículo para Sky News.Hace un año, Harry y Meghan habían dicho que querían seguir sirviendo a la reina y tener una vida económicamente independiente. Sin embargo, los miembros de la familia dudaron de cómo esas dos cosas serían compatibles. Durante la cumbre de Sandringham del pasado enero, en la que la familia discutió el nuevo plan de los Sussex, quedó claro que la reina, el príncipe de Gales y el príncipe William no veían cómo podían estar medio dentro y medio afuera, ganar su propio dinero pero seguir haciendo algunas tareas reales en nombre de la reina, indicó Mills. La independencia de los Sussex y la familia realLa periodista indica que el problema en las relaciones entre los duques de Sussex y la familia real no ha radicado necesariamente en los acuerdos financieros que los Sussex han firmado con empresas como Netflix o Spotify. Lo más inaceptable para el Palacio es la forma en que han hecho anuncios sin que el resto de la familia real lo supiera.Por ejemplo, el anuncio de que esperan el segundo bebé y la confirmación de su entrevista con Oprah Winfrey han tomado al palacio de improviso. Asimismo, la entrevista con Oprah que está por llegar aumenta la expectativa en torno a lo que puedan decir los Sussex sobre esta ruptura.El príncipe Harry, antes de conocer a Meghan, tenía su propio poder de estrella y se sentía feliz cuando estaba con miembros de su familia militar, aseguró la periodista. "Una vez me dijo que nunca podría alejarse por su compromiso de ayudar a su abuela. Ella era la jefa de las Fuerzas Armadas, la matriarca de la familia real y era su deber servir a la reina y al país", expresó. Sin embargo, su mujer y su hijo resultaron ser la prioridad, y una nueva vida para ellos era más importante.En cierto modo, la pareja es una pérdida para la institución, cree Mills, pero "en general, nadie sale bien de esto"."Fue decisión de Harry y Meghan alejarse, pero ciertamente no fue así como lo quisieron. Como la reina ha demostrado muchas veces antes, quiere mucho a su familia, pero nadie es más grande que la reputación de la institución", concluyó.

/20210211/el-nombre-de-meghan-markle-se-convierte-en-la-raiz-de-un-conflicto-con-la-corona-britanica-1099695066.html

/20200914/la-desobediencia-de-la-realeza-britanica-en-11-fotografias-del-principe-harry-1092763956.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

gente, meghan markle, príncipe harry, familia real