https://mundo.sputniknews.com/20210226/clase-politica-espanola-critica-al-rey-emerito-por-puesta-al-dia-con-hacienda-1109296596.html

Clase política española crítica al rey emérito por puesta al día con Hacienda

Clase política española crítica al rey emérito por puesta al día con Hacienda

BILBAO (Sputnik) — La mayoría de los políticos españoles que valoraron la regularización del rey emérito Juan Carlos I con el fisco por valor de cuatro... 26.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-26T17:06+0000

2021-02-26T17:06+0000

2021-02-26T17:09+0000

fraude fiscal

ministerio de hacienda y administraciones públicas de españa

españa

juan carlos i

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1106458843_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_bd97be4977697dbd7847e05f3710511e.jpg

Jaume Asens, del grupo parlamentario de Unidas Podemos, criticó la lentitud de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, de las que no quiso presuponer que "sea intencionada". Sin embargo, dijo también que le está permitiendo "hacer lo que la mayoría de ciudadanos no puede hacer, que es regular sus presuntos delitos gracias a la pasividad de Hacienda y Fiscalía".En el caso de la legislación fiscal española, las regularizaciones fiscales voluntarias, como la que hizo Don Juan Carlos, el 25 de febrero por valor de cuatro millones de euros, y la que hizo en diciembre, por más de 600.000 euros, eximen del delito, siempre que se realicen antes de una comunicación formal por parte de Hacienda o la Fiscalía, algo esto último que no ha ocurrido hasta el momento con el monarca emérito.Desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, se informó durante la mañana que se ha remitido abundante documentación a la Fiscalía, algo que no ha utilizado para abrir una causa penal hasta el momento.En torno a este asunto, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, lamentó en una entrevista en Radio Euskadi que "pase esto en un Estado europeo y, sobre todo, que no se lleve a cabo una investigación amplia y profunda desde las instituciones y el Parlamento".Desde la formación centrista, Ciudadanos, su líder, Inés Arrimadas, dijo lamentar la actitud del rey emérito porque "ha hecho cosas absolutamente decepcionantes" para "millones de españoles".También el expresidente del Gobierno español, José María Aznar, del conservador Partido Popular, se ha manifestado crítico con el otrora monarca, algo menos frecuente en líderes de esa formación.En el avance emitido en televisión de una entrevista que se podrá ver este 28 de febrero en el canal La Sexta, hizo la siguiente reflexión en torno a Juan Carlos I: "¿Cómo se rompen las sociedades? Pues deslegitimando a las instituciones, y si el que representa a la institución no cree en la institución ¿por qué van a creer los demás?", dijo.Preguntado Aznar, en su condición de inspector de Hacienda en excedencia, por los problemas concretos del monarca dijo que "no por ser inspector de Hacienda, sino por ser contribuyente, creo que las normas están para cumplirse".Asimismo, desde la región de Cantabria, su presidente, Miguel Ángel Revilla, conocido por su locuacidad y sus múltiples apariciones en televisión, consideró "una desmoralización terrible" saber que España tuvo un jefe del Estado que es "un evasor".Por parte de la formación independentista vasca EH Bildu, su diputado en el Congreso, Oskar Matute, criticó "la facilidad" que tiene el rey emérito para regularizar "cuándo y como quiera su situación fiscal".Javier Sánchez-Junco, abogado del rey emérito, confirmó en la mañana del 26 de febrero, mediante un comunicado, el pago voluntario del monarca "sin requerimiento previo de clase alguna" por valor de 4.395.901,96 euros.En su comunicado, Sánchez-Junco confirmó además que es la retención de Hacienda "incluyendo intereses de demora y recargos" correspondiente a los pagos realizados "por determinados gastos por viajes y servicios" del emérito y que fueron asumidos por la Fundación Zagatka, gestionada por su primo lejano, Álvaro de Orleans.El pago de estos viajes se considera pagos en especie y está sujeto por tanto a retención fiscal.Según los periódicos españoles El País y El Español, que adelantaron en la noche del 25 de febrero la puesta al día con Hacienda de Juan Carlos I, estos pagos de Zagatka habrían superado los ocho millones de euros y habrían costeado viajes en jets privado desde 2009 hasta 2018.En parte de este período de tiempo, don Juan Carlos gozó de inviolabilidad, mientras fue jefe del Estado hasta su abdicación en 2014. Posteriormente, no.Ahora, sus abogados deberán justificar también la procedencia de los cuatro millones de euros que el rey emérito ha aflorado para pagar a Hacienda y del dinero de la fundación Zagatka.El actual jefe del Estado español, su hijo Felipe VI, tuvo este 26 de febrero un acto público, pero no quiso hacer comentarios sobre el tema.

/20210226/vicepresidenta-espanola-sobre-regularizacion-de-juan-carlos-i-no-es-buena-noticia-etica-1109280328.html

/20210226/comparecencia-del-presidente-del-gobierno-de-espana-en-moncloa-1109277382.html

/20200808/de-idolatrado-a-expulsado-luces-y-sombras-del-rey-juan-carlos-i--1092352975.html

/20210223/el-congreso-de-los-diputados-de-espana-celebra-el-40-aniversario-del-23f-1109076444.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

fraude fiscal, ministerio de hacienda y administraciones públicas de españa, juan carlos i