Sánchez rechaza las conductas "incívicas" del emérito y culpa al PP del bloqueo del Poder Judicial

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó su rotundo rechazo a las "conductas incívicas" protagonizadas por el rey emérito, Juan Carlos I... 26.02.2021, Sputnik Mundo

españa

moncloa

gobierno de españa

pedro sánchez

Son los dos asuntos que han centrado la rueda de prensa convocada por sorpresa y al aire libre, en la escalinata del edificio del Consejo de Ministros, para permitir el acceso de los medios de comunicación.Sánchez comparece después de que se confirmara que el Gobierno y el PP no habían conseguido llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y precisamente ha sido el primer tema al que se ha referido durante su comparecencia. "En una democracia el acuerdo es la única victoria duradera", ha señalado el presidente del Ejecutivo, reconociendo que los acuerdos son "difíciles de alcanzar". El acuerdo debe producirse sin vetos, "es el precio que tenemos que pagar", ha señalado. "No se entiende el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial", y tiene menos sentido aún cuando se ha demostrado el acuerdo, ha expresado Sánchez. Otro de los temas a los que ha referido Sánchez es a la segunda regularización fiscal realizada por el rey emérito. Juan Carlos I ha pagado 4,3 millones de euros a Hacienda. La regularización voluntaria tiene su origen en los ocho millones de euros que la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, primo lejano del monarca español, habría pagado a una compañía de jets privados, entre los años 2009 y 2018.El jefe del Ejecutivo ha trasladado "todo el apoyo" al actual rey e hijo de Juan Carlos I, Felipe VI, pero ha puntualizado que siente "el mismo rechazo que la mayoría hacia estas conductas incívicas". Para Sánchez "si alguien ha cometido irregularidades hay que repararlas", aclarando que no se está juzgando a la Casa Real o la Corona, sino a una persona en concreto."Con la misma rotundidad digo que la Casa Real actual y el Jefe de Estado Felipe VI han marcado un antes y un después a favor de la ejemplaridad, de la transparencia y el buen uso de los recursos públicos", defendió el presidente.

2021

