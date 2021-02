https://mundo.sputniknews.com/20210226/vicepresidenta-espanola-sobre-regularizacion-de-juan-carlos-i-no-es-buena-noticia-etica-1109280328.html

Vicepresidenta española sobre regularización de Juan Carlos I: "No es buena noticia ética"

Vicepresidenta española sobre regularización de Juan Carlos I: "No es buena noticia ética"

BARCELONA (Sputnik) — La vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, admitió que la regularización fiscal del rey emérito, Juan Carlos I, "no... 26.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-26T12:36+0000

2021-02-26T12:36+0000

2021-02-26T12:44+0000

impuesto

carmen calvo

españa

juan carlos i

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e4/08/11/1092441254_0:209:3073:1937_1920x0_80_0_0_e1322e0f16d0ac7c109265220737b4c5.jpg

"Evidentemente no estamos ante una buena noticia en el sentido de la propia ética", reconoció en declaraciones a la radio Canal Sur horas después de conocerse un pago al fisco del monarca por valor de 4 millones de euros.Juan Carlos I, que reside en Emiratos Árabes Unidos desde agosto de 2020, efectuó por segunda vez en los últimos meses una regularización ante la Agencia Tributaria.En esta ocasión corresponde a rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de 8 millones de euros.Preguntada por la noticia, Calvo aseguró que "ningún miembro del Gobierno puede pronunciarse sobre las relaciones de los ciudadanos con Hacienda", aunque se trate de una figura como el ex Jefe de Estado.Sobre las actuaciones de Juan Carlos I para regularizar sus cuentas, la dirigente española señaló que demuestran que España es "un Estado que actúa con el rigor debido frente a quien puede estar incumpliendo las obligaciones"."Es ejemplo de un país que funciona, que exige cuentas a todo el mundo y las tiene que exigir por igual porque es una democracia con un Estado de Derecho riguroso donde nadie se puede saltar la ley", zanjó al respecto.Críticas desde el GobiernoDe forma distinta se pronunció el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que publicó un mensaje en las redes sociales vinculando esta noticia a la decisión de su partido (Unidas Podemos) a no aplaudir al rey Felipe VI durante el reciente acto de recuerdo del golpe de Estado de 1981."La pregunta no debería ser por qué nosotros no aplaudimos ciertas cosas, sino por qué aplauden los demás", manifestó el socio de Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez.Ante estas declaraciones, la vicepresidenta Calvo dejó claro que los partidos políticos en España "tienen derecho al comentario político sobre este asunto"."Me parece que hay un ámbito de debate político en que cada quien puede entrar como considere oportuno", manifestó la compañera de gobierno de Iglesias.Otro miembro del Ejecutivo, el ministro Alberto Garzón, también opinó en las redes destacando "la facilidad con la que se habla de millones y millones de euros que se mueven, ocultan y después salen milagrosamente a la luz"."Llama la atención la de sorpresas que nos llevamos cada mes con los oscuros —y se ve que también ilegales— movimientos financieros realizados desde la institución que debiera ser la más fiscalizada de toda la democracia, por ser la más protegida y privilegiada: la monarquía", dijo el responsable del ministerio de Consumo en España.Juan Carlos I ya había efectuado un movimiento de estas características en diciembre de 2020, con un pago al fisco de más de 678.000 euros correspondientes a una deuda posterior a su abdicación en 2014.Con estos abonos, el monarca expatriado pretende anticiparse a una posible apertura de investigaciones judiciales contra su persona por delitos fiscales posteriores a su tiempo como Rey, cuando era inviolable.

/20210105/causas-judiciales-abiertas-y-apartado-en-un-emirato-la-soledad-de-juan-carlos-i-en-su-83-cumpleanos-1094027723.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

impuesto, carmen calvo, juan carlos i