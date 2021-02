https://mundo.sputniknews.com/20210225/el-rey-emerito-de-espana-paga-4-millones-para-regularizar-su-situacion-fiscal-1109260592.html

El rey emérito de España paga €4 millones para regularizar su situación fiscal

El rey emérito de España paga €4 millones para regularizar su situación fiscal

BILBAO (Sputnik) — El rey emérito de España, Juan Carlos I, realizó la segunda regularización fiscal por un valor superior a los cuatro millones de euros con... 25.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-25T22:20+0000

2021-02-25T22:20+0000

2021-02-25T22:47+0000

españa

juan carlos i

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e4/08/06/1092337155_0:259:2720:1789_1920x0_80_0_0_660e4ef00990670b2f1bc21c42684e82.jpg

La regularización voluntaria tiene su origen en los ocho millones de euros que la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, primo lejano del monarca español, habría pagado a una compañía de jets privados, entre los años 2009 y 2018.El rey emérito ya hizo una regularización voluntaria de 678.393,72 euros en diciembre de 2020, por los pagos con tarjetas bancarias de las que él y sus familiares disponían.Estas tarjetas contenían fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, un asunto que investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo, que anunció tras conocerse la primera regularización que seguiría adelante con sus pesquisas.El abogado de Juan Carlos I estaba en contacto con Hacienda para la segunda regularización que tardó dos meses sobre la primera por las dificultades de Juan Carlos I y sus asesores para aflorar el dinero, cuyo origen ahora tiene que justificar, comunicaron los medios de comunicación.Según la legislación fiscal española, una regularización voluntaria exonera de un delito si se produce antes de que el investigado reciba una comunicación de Hacienda, o una querella de la Fiscalía o lo sepa por las pesquisas judiciales, algo que no ha ocurrido aún con don Juan Carlos.Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha interrogado a diversas personas de su entorno.El rey emérito tiene tres investigaciones abiertas por la Fiscalía Anticorrupción, que no ha presentado ninguna querella ante el Supremo, ni ha archivado ninguna de ellas.La primera de ellas es por el cobro de 100 millones de euros como comisión por la rebaja que consiguió para la familia real saudí en la oferta de las empresas españolas en la construcción del AVE a La Meca, la oferta ganadora.La segunda es por los pagos de viajes y regalos con las tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, con intereses en España.De estas tarjetas no se habrían beneficiado los actuales reyes, Felipe VI y Letizia, según ha trascendido.En cuanto a la tercera investigación, la más reciente, es por la existencia de cuentas bancarias en paraísos fiscales, tras recibir la Fiscalía una alerta del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España.Esta última acusación es negada por el monarca, y en el primer caso su equipo jurídico confía en que se archive la investigación porque los hechos ocurrieron cuando aún era Jefe del Estado y gozaba de inviolabilidad.En el caso de las tarjetas opacas, confía en que su primera regularización sirva asimismo para eludir la acusación.Tras este pago voluntario, habrá que ver si la Fiscalía inicia una nueva investigación al Jefe del Estado español hasta 2014, que ha mostrado en todo momento a través de su equipo jurídico su disposición a colaborar con la Justicia.Actualmente don Juan Carlos permanece alojado en un hotel de lujo en Abu Dabi, donde decidió instalarse en agosto pasado para sortear la presión política y mediática.

/20201222/monarquia-espanola-afronta-decadencia-por-los-escandalos-del-rey-emerito-1093907571.html

/20200808/de-idolatrado-a-expulsado-luces-y-sombras-del-rey-juan-carlos-i--1092352975.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

juan carlos i