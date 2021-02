https://mundo.sputniknews.com/20210211/los-independentistas-catalanes-se-comprometen-por-escrito-a-no-pactar-el-govern-con-el-psc-1099494773.html

Los independentistas catalanes se comprometen por escrito a no pactar el Govern con el PSC

14f: elecciones al parlamento de cataluña

A pocos días de realizarse las elecciones parlamentarias en Cataluña, los partidos independentistas firmaron un acuerdo con el que se comprometen por escrito a no pactar con el Partido Socialista Catalán la conformación del nuevo Gobierno regional.El manifiesto, promovido por la organización Catalans per la Independencia y firmado por los partidos Junts per Catalunya, ERC, PDeCat y la CUP, señala que "sea cual sea la correlación de fuerzas surgida de las urnas" no habrá acuerdo alguno para formar gobierno con Salvador Illa, candidato del Partido Socialista Catalán.El texto también indica que las elecciones del 14-F son "una oportunidad más para conseguir la fuerza necesaria que permita poder hacer efectiva la república catalana" e insta a los partidos independentistas "avanzar hacia su materialización y plantar cara a los partidos responsables de la represión que estamos sufriendo".Según las últimas encuestas, los partidos que van a la delantera son el PSC (con aproximadamente un 22% de votos), Junts per Catalunya (20-21%) y ERC (20%). Por su parte, el Partido Popular y Ciudadanos han retrocedido, mientras que Vox y la CUP han aumentado su apoyo.Desde el Gobierno central apuestan por el exministro de Sanidad, Salvador Illa, para desbancar a los independentistas y controlar el Gobierno de Cataluña. Sin embargo, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, avisó que la Generalitat "no será un despacho de La Moncloa".Para el domingo 14 de febrero, 5.623.968 catalanes están convocados para elegir los 135 diputados que compondrán el nuevo Parlamento catalán.

