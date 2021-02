Los "epidemiólogos son médicos con un cursillo", las polémicas declaraciones de un juez español

https://mundo.sputniknews.com/20210211/los-epidemiologos-son-medicos-con-un-cursillo-las-polemicas-declaraciones-de-un-juez-espanol-1099657282.html

Un día antes de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco autorizara la apertura de bares y restaurantes ubicados en los municipios con mayor incidencia de coronavirus, el juez que preside la sala, Luis Ángel Garrido, ofreció unas declaraciones en una radio local criticando las restricciones de movilidad. "Supongamos que suben un 2000 por ciento las enfermedades de transmisión sexual y llego yo, el gran epidemiólogo de la zona, y digo: 'muy fácil, estén ustedes dos años sin relaciones sexuales y bajará la curva', y que ahora te digan que para que el virus se reduzca tiene usted que quedarse en casa, no hablar con nadie, no ir a ningún espectáculo teatral, eso se sabía en la Edad Media", manifestó.Además, Garrido aseguró que la epidemiología "no está tan avanzada como parece" y que un epidemiólogo es "un médico de cabecera que ha hecho un cursillo".Sus palabras causaron revuelo y provocó que la Sociedad Española de Epidemiología le exigiera una rectificación. "La Sociedad Española de Epidemiología quiere manifestar su rechazo ante unas palabras que además de ser desafortunadas, son inadmisibles y suponen desconocimiento y falta de respeto hacia una profesión que requiere toda una vida de formación y hacia unos profesionales que están trabajando sin descanso, como todo el personal sanitario, para salir cuanto antes de esta terrible pandemia".Poco después del revuelo que provocó, Garrido aseguró que sus palabras se produjeron "en el fragor de la tertulia" y que tal vez alguna de sus frases "no fuera correcta". Sin embargo, se reafirmó en su postura y dijo que, aunque la ciencia epidemiológica "como dato estadístico es muy importante, porque ayuda a ver cómo evoluciona la pandemia, las medidas tomadas aquí y en todos los países no difieren mucho de las que se daban en la Edad Media".También aseguró que no es negacionista de la pandemia, porque "es indiscutible que el virus existe y que el COVID-19 ha matado a mucha gente", pero que, sin embargo, no hay pruebas que justifiquen la clausura de la hostelería.La sala que preside Garrido ya tomó el año pasado otras dos decisiones en contra de medidas adoptadas por el Gobierno vasco para luchar contra la pandemia. En agosto se pronunció contra el adelanto de la hora del cierre de la hostelería nocturna, una medida que quince días después el tribunal acabó aceptando al aumentar los focos de contagios, y en octubre rechazó la restricción de las reuniones sociales a seis personas por entender que se limitaban derechos fundamentales.

