https://mundo.sputniknews.com/20210210/un-exministro-de-espana-y-2-independentistas-centran-pugna-por-la-presidencia-de-cataluna-1094390118.html

Un exministro de España y 2 independentistas centran pugna por la presidencia de Cataluña

Un exministro de España y 2 independentistas centran pugna por la presidencia de Cataluña

El 14 de febrero Cataluña se juega en las urnas su futuro político, tras meses de Gobierno en funciones y en medio de un clima social marcado por la pandemia... 10.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-10T18:30+0000

2021-02-10T18:30+0000

2021-02-10T18:05+0000

elecciones

españa

cataluña

14f: elecciones al parlamento de cataluña

noticias

mundo

españa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/images/sharing/article/1094390118.jpg?10535381581612980335

El Ejecutivo de coalición integrado por los partidos independentistas llega a la cita electoral más dividido que nunca, después de un año de convivencia forzada tras el fin de la legislatura anunciado a principios de 2020.Si las encuestas van bien encaminadas, el próximo domingo 14 de febrero la presidencia de Cataluña se disputará entre Illa y los dos principales dirigentes independentistas: la diputada Laura Borràs y el vicepresidente Pere Aragonès.Salvador Illa, enviado especial a CataluñaTodos los pronósticos para las elecciones catalanas se tambalearon cuando el Partido de los Socialistas Catalanes (PSC) anunció por sorpresa la candidatura de Salvador Illa (54) el pasado 30 de diciembre.El incombustible candidato Miquel Iceta fue relevado por el ministro de Sanidad, que se había convertido en uno de los rostros más conocidos en España tras meses de gestión de la pandemia del coronavirus.Las perspectivas del PSC —partido hermano del PSOE de Pedro Sánchez— ascendieron de inmediato y las encuestas otorgan al mismo una previsión de más de 30 escaños, casi el doble de los 17 que obtuvo en los comicios de 2017.El COVID-19 que destruyó tantas carreras políticas no hizo más que elevar el perfil del exministro, que podría catapultar a los socialistas al Gobierno de Cataluña por primera vez en la última década.Nacido en La Roca del Vallès (Barcelona), Salvador Illa militó desde joven en el PSC, llegó a la alcaldía de su municipio con 29 años, donde estuvo una década antes de ascender a la política autonómica con un cargo en el área de Justicia.Tras un período en el sector privado y otro en el Ayuntamiento de Barcelona, en 2016 fue nombrado Secretario de Organización de los socialistas catalanes y se convirtió en uno de los políticos más destacados del PSC.Conocido por su talante sereno, Illa tuvo un papel clave en la negociación para que los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) apoyaran la investidura de Pedro Sánchez, un escenario que propició su ascenso a ministro de Sanidad en enero de 2020.Sus dotes de negociación serán esenciales tras los comicios del día 14, ya que los sondeos no dan mayoría a ninguna formación política y será necesaria una coalición entre dos o tres partidos para formar Gobierno.Si gana las elecciones, Illa aspira a "pasar página" al proceso independentista y el conflicto territorial en Cataluña y a formar un Gobierno de izquierdas para el que necesitaría el apoyo de los progresistas de En Comú Podem y los nacionalistas de ERC.Pere Aragonès, independentista dispuesto a dialogarIndependentista desde la adolescencia, Pere Aragonès (38) es el vicepresidente de Cataluña y lidera la candidatura de la Esquerra Republicana (ERC) presidida por su antecesor, Oriol Junqueras, encarcelado por el referéndum de 2017.Su militancia desde los 16 años le llevó en 2006 a ser diputado en el Parlamento catalán y en 2018 a sustituir a Junqueras como vicepresidente y responsable de Economía y Hacienda del Gobierno catalán.Entre los nacionalistas catalanes, Aragonès destaca por su discreción, evitando situarse en el epicentro del activismo separatista pese a su posición como uno de los máximos dirigentes del Gobierno catalán.Su elección como cabeza de lista de ERC forma parte de la estrategia de los republicanos para desvincularse de la parte más rebelde del independentismo catalán y de la rebeldía que caracterizó la legislatura de Carles Puigdemont.Una de sus principales promesas electorales es la celebración de un referéndum de independencia pactado con el Gobierno de España y reconocido a nivel internacional, apostando por la negociación con Pedro Sánchez.Pese a abrir la puerta a un nuevo Gobierno de coalición con otros partidos independentistas, Aragonès no descarta gobernar en solitario si los resultados de los comicios se lo permitieran, aunque las encuestas le sitúan lejos de la mayoría con entre 30 y 33 escaños.También dejó claro que no entrará en un tripartito de izquierdas con PSC y En Comú, pese a ser uno de los escenarios postelectorales más barajados por los medios de comunicación en España.Laura Borràs, partidaria de la desobedienciaAl otro lado de la coalición independentista se encuentra Junts per Catalunya, el partido del expresidente Carles Puigdemont, que aspira a revertir las encuestas, superar a ERC y convertir a Laura Borràs en la primera mujer a cargo de la Generalitat catalana.Desde Bruselas, donde se encuentra fugado de la Justicia española, Puigdemont encabeza la lista pero deja en manos de la portavoz del partido en el Congreso de España la tarea de presidir el futuro Ejecutivo.Laura Borràs (50) entró en la política mucho más tarde que sus competidores, concretamente en 2017 cuando se presentó como candidata independendiente por la lista de Junts y terminó siendo Consejera de Cultura del Gobierno catalán.Esta intelectual de Barcelona inició su carrera en la enseñanza universitaria tras obtener una licenciatura en filología catalana y entre 2013 y 2018 estuvo a cargo de la Institución de las Letras Catalanas, una etapa de su vida ahora la mantiene imputada por corrupción.El Tribunal Supremo de España investiga a Borràs por delitos de prevaricación, fraude, malversación y falsedad documental por la presunta adjudicación de contratos públicos a un amigo, una situación que amenaza a su carrera política.Pese a esto, la dirigente es muy valorada entre los sectores más nacionalistas por su acérrima defensa del idioma y la cultura catalanas y su apuesta por la confrontación con el Estado español.Durante la campaña no escondió que su primera opción sigue siendo el camino unilateral hacia una eventual República de Cataluña, rechazando los pactos con el Gobierno de Sánchez y distanciándose de los socios de ERC.Las encuestas otorgan a esta dirigente del lado más radical del independentismo un máximo de 34 diputados, por lo que de ganar las elecciones pretende pactar con Aragonès para formar un nuevo Gobierno separatista.En caso de victoria y si el soberanismo supera el 50% de votos, Borràs promete impulsar una declaración unilateral de independencia.

/20210202/que-se-vota-el-14-de-febrero-en-cataluna-1094301770.html

/20210208/elecciones-catalanas-es-la-oposicion-a-los-mitines-de-vox-su-combustible-electoral-1094361024.html

/20210208/los-ultimos-sondeos-apuntan-a-empate-socialistas-independentistas-en-cataluna-1094357928.html

/20210205/medicos-dicen-que-enfermos-de-covid-no-deben-ir-a-votar-en-las-elecciones-en-cataluna-1094338955.html

/20210204/al-ritmo-del-hip-hop-la-alcaldesa-de-barcelona-pide-el-voto-por-su-candidata-para-las-elecciones-1094327391.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Nora Olivé

Nora Olivé

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Nora Olivé

elecciones, españa, cataluña, 14f: elecciones al parlamento de cataluña, noticias, mundo