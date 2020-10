¡Ojo! No todos los alimentos se deben guardar en el frigorífico

No es aconsejable guardar en la nevera los alimentos que no requieren ser conservados en frío o que se pudren a baja temperatura o en condiciones de humedad, explicó al diario Helsingin Sanomat la directora de desarrollo de la empresa finlandesa Marttaliitto, Emmi Tiainen.

La experta recordó que los productos secos se guardan mejor a temperatura ambiente, y los húmedos en el frigorífico.

No hay que conservar en la nevera los alimentos como el pan y las pastillas de caldo, así como los paquetes de café abiertos, ya que este producto, comenta la especialista citada por Helsingin Sanomat. Además, no es recomendable meter el chocolate en el frigorífico, ya que su sabor puede cambiar. Además, el sabor de este preciado dulce no es abre al paladar cuando está frío.

Según Tiainen, los plátanos también se guardan a temperatura ambiente, aunque pueden oscurecerse demasiado rápido.

Se pueden conservar los huevos tanto a temperatura ambiente como en el frigorífico, aconsejó la experta.

Los alimentos como la mostaza, el kétchup, la salsa de tomate y demás condimentos picantes se guardan en un sitio seco antes de ser destapados, y, agregó Tiainen. Al mismo tiempo, el mejor lugar para el aceite vegetal es uno ligeramente frío, seco y oscuro. Sin embargo, es aconsejable guardar el aceite de colza en el frigorífico.

La leche pasteurizada y la vegetal antes de ser abiertas se guardan también a temperatura ambiente, y se meten en el frigorífico solo una vez que el envase queda abierto.

Los alimentos como los pepinos, los tomates, los pimientos y la ensalada se guardan por norma general a temperatura ambiente o en una sección fresca del frigorífico, añadió Tiainen. La especialista subrayó que los tomates conservan mejor el gusto, maduran y son sabrosos fuera de la nevera.