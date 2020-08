La tragedia de Spanair: 12 años del peor accidente aéreo del siglo en suelo español

Acaecido el 20 de agosto de 2008, la tragedia del vuelo de Spanair es la peor desde que en 1977 dos aviones colisionaran en el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife), con el resultado de 583 fallecidos.

A bordo de la aeronave con destino a Las Palmas de Gran Canaria viajaban 172 personas. Hubo tan solo 18 supervivientes . El avión, un McDonnell Douglas MD-82 adquirido nueve años atrás y fabricado en 1993, tenía prevista su salida a las 13:00 horas, pero retrasó su despegue debido a laen el sistema de refrigeración de la turbina de aire. Se barajó la posibilidad de cambiar de aparato, pero la tripulación resolvió seguir en él luego de que dos mecánicos de la compañía aparentemente solucionaran la contingencia.

Pero a los pocos segundos de despegar, el avión entró en pérdida y viró a la derecha, sin altura suficiente. Se estrelló en las inmediaciones de la pista de despegue y se incendió. Los equipos de emergencia y bomberos acudieron al rescate, que, debido al relieve del terreno y las llamas, los supervivientes calificaron de caótico.

El accidente del vuelo de Spanair dejó 154 muertos. Una década después, la Asociación de Víctimas del Vuelo JK5022 continúa reclamando que los partidos políticos "aclaren lo que sucedió" mediante una comisión de investigación. https://t.co/FBy8qeBi8L #Spainair #accidenteaéreo pic.twitter.com/OaRgMYYJ5g — Óscar Curros (@OscarCurros) August 20, 2018

Polémica e investigación

Uno de los aspectos más espinosos del accidente atañe a la falta de celeridad de Spanair en facilitar la lista oficial de pasajeros a bordo del avión siniestrado. Tardó 30 angustiosas horas en proporcionarla.

El informe presentado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) concluyó que "la tripulación perdió el control del avión como consecuencia de la entrada en pérdida inmediatamente después del despegue" y que la causa del accidente fue "no realizar la acción de despliegue de los flaps". El mismo documento incide en que la tripulación tuvo cuatro oportunidades " para configurar correctamente el avión para el despegue".

En realidad, la CIAIAC dictaminó que el fallo técnico detectado "fue contribuyente, no determinante". Es decir, los investigadoresexactamente lo que falló. El fabricante, Boeing , se agarra a esta conclusión, que la exime de responsabilidad, pues no era un requisito indispensable comprobar el sistema de advertencia sonoro (TOWS) para renovar el certificado de aeronavegabilidad de los MD-82. El caso es que un año antes, en 2007, los pilotos de un avión del mismo modelo detectaron en Lanzarote que volaban en pérdida y rectificaron, pero los de Spanair no.

En enero de 2012, en plena crisis económica, se produjo la quiebra de la compañía Spanair y su desaparición. Ese mismo año, la emisora Cadena SER publicó unos archivos de audio de la caja negra, en los que los mecánicos que atendieron el fallo comentaban con sorna la avería detectada ("Es un parche lo que han hecho ahí"), mientras solicitaban una bolsa de hielo "para enfriar la sonda". Aunque fueron imputados durante la instrucción del caso, fueron finalmente absueltos.

Las víctimas y sus familiares, que apenas transcurrido un mes del siniestro organizaron la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, nunca quedaron satisfechos del curso de las investigaciones y del archivo judicial del caso.

@USCAnet recoge las palabras de Pilar Vera, presidenta de la asociación Afectados Vuelo Jk5022, quien denuncia 11 años sin verdad, sin justicia y sin reparación, así como el maltrato en la administración de justicia y de la propia aseguradora Mapfre hacia los afectados pic.twitter.com/3njxoxA4Dw — USCA CONTROLADORES🎧 (@USCAnet) August 20, 2019

Lo que cambió

Esta asociación reclamó reformas en los procedimientos de investigación de este tipo de catástrofes y la creación de un órgano interdisciplinar. Pidió la desclasificación del expediente de la CIAIAC, pero la Audiencia Nacional desestimó su petición, al fallar que esa documentación no figura en el ámbito de la ley bajo la que amparaban sus demandas.

Pero tras la catástrofe y a petición española bajo presión de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, el Parlamento Europeo obligó a las aerolíneas a facilitar las listas de pasajeros en un máximo de dos horas en caso de accidente. En España la medida rige desde 2013. También se aprobó en este país un Protocolo de Coordinación para dar asistencia a víctimas de catástrofes aéreas y a sus familiares.

✅ El #Pleno aprueba por asentimiento la creación de una Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK5022 de Spanair.



📝 NdP: https://t.co/fJrXujPD4j pic.twitter.com/0Y6QNLHQaK — Congreso (@Congreso_Es) April 15, 2020

Se creó la Red Europea de Autoridades de Investigación sobre la Seguridad de la Aviación Civil que dio reflejo aemitidas a raíz de la investigación de la CIAIC. Desde agosto de 2008, el gestor estatal de los aeropuertos españoles , Aena, ha invertido 117 millones de euros en seguridad en el aeropuerto de Barajas, como son un sistema de frenado de emergencia en pistas, un nuevo radar de superficie, un cuarto parque de bomberos, un nuevo protocolo de comunicación con la torre de control y los servicios médicos, así como mejoras en el pavimento de las pistas y el aplanamiento de los terrenos adyacentes.