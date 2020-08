De Ecuador a China: el mercado ilegal de las aletas de tiburón

"Sabemos que nuestra población de tiburones martillo es la que más representación tiene en los mercados de Hong Kong, China", advirtió a Sputnik Alex Hearn, profesor e investigador del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad San Francisco de Quito y asesor del Gobierno ecuatoriano.

Así lo evidencia la incautación demás grande de la historia. A finales de mayo en Hong Kong fueron confiscados dos contenedores con 26 toneladas de aletas de tiburón provenientes de Ecuador , de unos 38.500 tiburones amenazados y protegidos, que equivalen aproximadamente a 1,1 millón de dólares.

Ante la situación, el viceministro de Acuacultura y Pesca del Ecuador, Andrés Arens, anunció a comienzos de junio que se prohibirá la comercialización y exportación de cinco especies de tiburones, uno de ellos es el tiburón oceánico de puntas blancas (Carcharhinus longimanus), en Peligro Crítico de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Las otras cuatro especies son de tiburón martillo: el martillo gigante (Sphyrna mokarran) y martillo común (Sphyrna lewini), ambos en Peligro Crítico de extinción; el martillo liso (Sphyrna zygaena), en estado Vulnerable, y el tiburón martillo cabeza de pala (Sphyrna tiburo), que figura en la categoría de Preocupación Menor.

​La medida aseguraría una protección total de las cinco especies en aguas ecuatorianas ya que estos animales, aunque sean capturados de manera no intencionada, no podrán comercializarse al interior del país ni tampoco podrán exportarse.

¿Por qué hay un mercado de aletas de tiburón en Asia?

Hearn explicó que las aletas de tiburones son muy apreciadas en el mercado asiático porque son un símbolo de estatus. "Se prepara la sopa de aleta de tiburón, que hasta hace muy poco se servía en cenas oficiales del Gobierno", indicó. "No tiene valor nutritivo, no tiene sabor, pero es un plato que uno cuando lo sirve está dando un mensaje de riqueza", aseguró.

Desde mediados de la década de 1990 el consumo de aletas de tiburones aumentó drásticamente, lo que desencadenó la, ahora prohibida en varios países, entre ellos Ecuador. "Simplemente se capturaban los tiburones , se les cortaban las aletas en alta mar, y se botaban los cadáveres", contó Hearn.

Después se empezó a desembarcar la captura de tiburones en tierra y a separar las aletas, la carne y las vísceras. "La idea era fomentar el uso íntegro del tiburón. Lo que pasa es que al final es un tema de sustentabilidad: lo uses íntegramente o no, estás matando más tiburones de lo que la población de tiburones puede soportar, independientemente de qué tanto uses. Obviamente es mejor no desperdiciar, pero el tiburón sigue muerto", explicó Hearn.

¿Qué dice la nueva reglamentación ecuatoriana?

La prohibición de comercialización de las cinco especies de tiburones "es una decisión necesaria", aseguró Hearn. Junto con la decisión de proteger a las cinco especies de tiburones, el viceministro Arens anunció que el país invertirá 26 millones de dólares para ejecutar un proyecto que busca fortalecer las actividades de control y garantizar la trazabilidad de los recursos hidrobiológicos, informó Mongabay. Como parte de ese plan, ya se han contratado 75 nuevos inspectores de pesca.

​"Yo aplaudo la medida", dijo Hearn. "Creo que un paso hacia una protección total de estas especies es fundamental, es lo único que se puede hacer, y sí, si hay problemas de control pues se fortalece el control, si hay problema de ignorancia de consumidores, pues se educa a los consumidores. Entonces el paquete intenta ver de todos los ángulos, porque tenemos cientos de kilómetros de playas, al final si alguien realmente quiere desembarcar una especie protegida... lo puede hacer", concluyó.