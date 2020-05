Psicovid-19: el proyecto mexicano para cuidar las emociones

La pandemia ha puesto al descubierto una serie de problemáticas que existían antes de ella, como la necesidad de poner atención en nuestra salud mental.

Sin embargo, con esta situación ha sido necesario que se implementen programas de atención psicológica que puedan dar seguimiento a lasque se presenten durante el encierro.

A este esfuerzo se ha sumado la Universidad de Guadalajara (UdeG), en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, con la creación de una Unidad de Apoyo Psicosocial ante la contingencia por el COVID-19 que está disponible en la página de Facebook Psicovid-19.

El proyecto se estrenó la primera semana de abril con el fin de abrir una puerta de apoyo psicosocial a todas aquellas personas que están atravesando una situación emocional crítica durante el confinamiento.

El fin de Psicovid-19 es brindar acompañamiento psicosocial a quienes lo soliciten a través de líneas de atención diversificadas. La primera consiste en realizar un cuestionario de autoevaluación para identificar los problemas y en función de ello brindar materiales de apoyo psicoeducativo —ejercicios de respiración y relajación, entre otros—.

"Está la página de Facebook [Psicovid-19], en donde nuestra intención es hacer un proceso de psicoeducación, pero muy centrado no tanto en identificar enfermedad mental o patología mental, sino en dar un acompañamiento a la población en general para que de esta experiencia saquemos un aprendizaje", explica para Sputnik la maestra Marcela Palacios Minakata, coordinadora del proyecto.

Si bien Psicovid-19 sólo contempla ser una fuente de acompañamiento durante la contingencia, explica que el equipo, un grupo de 15 profesionales de la salud, también está dispuesto a brindar apoyo psicoterapéutico cuando se detecten estados emocionales severos.

"De lo que se trata, si es una situación de miedo, de temor, de incertidumbre, pues acompañar a la persona a identificar estos miedos para ayudarla a identificar fortalezas y acompañarla durante el proceso. Es una plática a través de WhatsApp y con la opción de tener un seguimiento durante la contingencia", precisa.

Por otro lado, la Unidad de Apoyo Psicosocial también tiene un programa exclusivo para el personal médico del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, en el que se brinda atención psicológica orientada a que los profesionales de la salud se liberen del estrés que implica estar en la primera línea de atención de los pacientes con COVID-19.

"Estamos muy al pendiente de ellos [los profesionales de la salud] mandándoles mensajes de apoyo. Nuestro teléfono está disponible para cuando ellos quieran platicar. También vamos a las instalaciones a dar pláticas, a hacer ejercicios de respiración", explica Palacios Minakata.

La crisis también es oportunidad

Psicovid 19 es un proyecto de ayuda a distancia que tiene como fin apoyar a la sociedad durante la etapa de pandemia.

Por medio de vídeos, ejercicios de respiración y, en general, de materiales psicoeducativos, los profesionales de la salud a cargo buscan tranquilizar a quienes se encuentren atravesando un estado emocional irregular.

Para Marcela Palacios, toda crisis también es oportunidad y bajo ese lema busca dirigir el proyecto de acompañamiento psicosocial. La idea es que, después de identificar el estado emocional de quien solicite la ayuda de Psicovid-19, se le guíe para encontrar sus correspondientes fortalezas.

"Es un enfoque de corte psicosocial, de acompañamiento, de seguimiento, no de un enfoque de psicoterapia. No pretendemos abarcar tanto, porque sabemos que la mayoría de las personas no van a requerir una atención de un médico psiquiatra, pues son reacciones ante la crisis", explica.

Sin embargo, considera que una de las oportunidades de la crisis ocasionada por el COVID-19 puede ser justamente la de poner énfasis en la salud mental de los individuos; por lo tanto, considera que un concepto como el de Psicovid-19 es posible comenzar a educar a la gente sobre el cuidado de sus emociones más allá de la pandemia.

Dado que Psicovid-19 es un programa emergente, no hay líneas definidas sobre la cobertura que tendrán más allá de las fronteras de Jalisco, donde surgió. No obstante, Palacios señala que el apoyo está abierto para cualquiera que lo solicite y no solo para el área metropolitana del país.

De esta forma, Psicovid-19 y proyectos semejantes buscan hacer frente a una de las tantas crisis alternas al COVID-19.