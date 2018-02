Kaspersky define cómo los usuarios rusos utilizan la información de sus exparejas

"Uno de cada 11 usuarios de internet (9%) en Rusia conserva en el equipo de su pareja algún tipo de información de carácter íntimo; en caso de una ruptura de las relaciones, una de cada 16 personas (un 6%) abusa de esta situación y a modo de venganza hace públicos estos datos confidenciales", señala el informe.

Según Kaspersky Lab, "sobre todo pecan de esto los jóvenes entre 18 y 24 años de edad".

El estudio también mostró ciertas diferencias en la conducta entre los hombres y las mujeres tras el fin de las relaciones.

Los hombres son más propicios a divulgar la información personal de su ex "media naranja" (un 9% de los hombres vs un 3% de las mujeres) o a gastar su dinero online (un 6% vs un 4%, respectivamente).

Por su parte, las muchachas prefieren espiar a su expareja en las redes sociales (un 27%de mujeres vs un 18% de los hombres), y destruyen de un modo más activo los recuerdos conjuntos, al bloquear a sus exparejas en las redes sociales (57% de las mujeres vs 37% de los hombres), y borrando todas las fotos y vídeos donde aparece su examante de sus equipos (54% vs 41%).

En general se observó que incluso tras el fin de las relaciones el 15% de los rusos encuestados sigue vigilando a su expareja al aprovechar los datos personales de que disponen para diversas cuentas.

"El mundo digital puede ser un magnífico complemento del mundo real, incluyendo a las parejas enamoradas; fotografías comunes, contraseñas comunes, dinero electrónico común, equipos comunes, todo eso es natural y no genera inquietud alguna en las relaciones felices, pero no siempre tenemos un 'happy end' y si las relaciones se dañan, entonces una gran cantidad de información personal de cada una de las partes de la pareja puede verse amenazada", comentó Andréi Mojol, jefe del departamento de consumo de la empresa, citado en la nota de prensa.

Para el representante empresarial, "tiene sentido ponerse de acuerdo de antemano y definir cuál es la información digital que uno está dispuesto a compartir con su pareja y cuál no".

La encuesta "Amor digital" fue realizada por Kaspersky Lab y la compañía de investigaciones Toluna y abarcó a 1.000 usuarios en Rusia.

Además, se realizó una investigación que abarcó a 18.000 personas de EEUU, México, Colombia, Brasil, Dinamarca, Francia, Italia, Rumanía, Hungría, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Japón, Filipinas, Singapur, Indonesia, Australia y Malasia.

El estudio indagó sobre cómo interactúan los amantes en el espacio digital desde los inicios de su relación hasta después de su separación.

En términos generales el estudio muestra que las mujeres son más propensas que los hombres a borrar cualquier información de su expareja de sus equipos, incluyendo fotos y vídeos, eliminarlos y bloquearlos en las redes sociales, bloquear sus teléfonos y espiarlos desde sus cuentas propias.

Los hombres suelen aprovechar más las claves de su expareja para espiarla, dañar los dispositivos, utilizar la información en beneficio propio, divulgar información privada y gastar el dinero de su examante.