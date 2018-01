MeToo, el movimiento que sigue levantando polvareda en América Latina

El 2017 culminó como un año fundamental para el movimiento de mujeres en todo el mundo, particularmente en América Latina, una región azotada por altísimas cifras de feminicidios y violencia de género. El colectivo #NiUnaMenos convocó a numerosas marchas en repudio a la actual situación, mientras que se replicó en millones de perfiles la etiqueta #MeToo ('yo también') para alertar de la omnipresencia del acoso sexual.

En los pocos días que van de 2018, la discusión ha continuado, como se puede ver en algunos casos en América Latina y el resto del planeta. Sputnik te los presenta en este artículo.

"Si la violación es inevitable, relájate y goza"

En Argentina, un país donde muere casi una mujer por día víctima, el conocido cantante de tangos Cacho Castaña se ganó miles de críticas por sus polémicas palabras pronunciadas en vivo en un programa televisivo. El cantante presentaba un espectáculo en la ciudad costera de Mar del Plata, cuando un conductor le preguntó desde el plató qué opinaba sobre las recientes controversias en relación al movimiento de mujeres.

"Todas las mujeres pueden hacer de su cuerpo lo que quieran, como quieran, de la mejor o peor manera. Andá a saber qué piensan las mujeres… hace años que los poetas —antes y después de Cristo— queremos saber qué tienen en la cabeza y nunca lo supimos. Que hagan lo que quieran. Relájense. Si la violación es inevitable, relájate y goza", aseveró Castaña.

Desde estudios le advirtieron que lo que decía era "un poco fuerte" y los conductores expresaron su temor por las repercusiones de las palabras. El cantante contestó que trataba "de ponerle un poco de humor a lo que es complicado". No sin antes opinar que "tendría que volver la colimba" (el servicio militar obligatorio) y que a dos modelos "las encadenaría a la cama" por su belleza.

Enseguida, desde las redes sociales se multiplicaron las voces de condena hacia el artista de 75 años y recordaron que algunas de sus letras incluían versos que hoy en día no serían admisibles, como "Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría" y "Si te agarro con otro, te mato, te doy una paliza y después me escapo".

El mismo Castaña protestó en la televisión porque le "prohibieron" esas canciones por ser "un mensaje de violencia para la juventud" y consideró que se debe pensar en otras cosas para "andar bien en la vida". Sin embargo, el tanguero debió echar marcha atrás con sus dichos y reconoció de cierta manera su error al pedir "disculpas" en un vídeo a todos los que pudieron sentirse ofendidos.

"No es mi característica ofender a la mujer, sino todo lo contrario: he hecho canciones de amor toda mi vida. Dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido. Cuando tenía 15 años —hace 60 años— era divertido. Hoy en día no lo es, se me escapó", aseguró.

"Las mujeres no somos vacas sagradas"

Un par de días antes, Facundo Arana, un conocido actor, felicitó en televisión a Isabel Macedo, su exnovia, por su hijo recién nacido y su matrimonio. Expresó que la veía "realizada como mujer". Los dichos le valieron las críticas de otras celebridades en desacuerdo con la idea de que la vida de una mujer se concrete con la maternidad. En especial resonó el caso de Muriel Santa Ana, una actriz, que le preguntó por Twitter "qué piensa de las mujeres que no tienen útero".

"¿Qué son para él? ¿Seres humanos imposibilitados de realizarse? ¿En el amor? Y no somos sagradas, las vacas en India lo son, acá somos iguales a ustedes", dijo Santa Ana.

"Las mujeres se visten para que las admiren y adulen"

© Sputnik/ Vladimir Astapkovich El Gobierno de Chile aconseja a sus ciudadanos no piropear a las mujeres rusas

En Chile, la leyenda del Colo Colo y exconcejal de Santiago, Leonardo Véliz, incendió Twitter al quejarse de no poder piropear a sus anchas por miedo a las críticas que puede valer por acoso a las mujeres. "¿Para qué se viste atractiva una mujer? ¿Solo para mirarse al espejo? ¡No! Es para que la admiren con los ojos y adulen con un piropo. Lo demás es verso", dijo el futbolista en un tuit ya eliminado.

"Da miedo tirarle un piropo ahora a una mujer. Te puede caer una denuncia. Mientras tanto ellas muestran y muestran. Y uno no es de plasticina", agregó el goleador de 72 años en otra publicación que luego borró.

Estas declaraciones cayeron mal en la opinión pública y las redes. Y no es para menos: una encuesta realizada en el país reveló que el 77,4% de las encuestadas percibe un aumento en la violencia contra la mujer y el 90% dice haber sido acosada sexualmente.

Si bien el 'Pollo' (como se lo conoce) acotó que a su criterio un piropo "es un halago a la belleza y no con otra intención" y que en su "manual de caballero" la "grosería" no encontraba un lugar, dada la gravedad de las repercusiones tuvo que salir luego a pedir disculpas y a manifestar su comprensión por la sensibilidad de los movimientos sociales, según publicó el diario La Tercera

El futbolista retuiteó varias notas sobre el manifiesto firmado en Francia por varias mujeres destacadas en el ámbito de la cultura, que apunta al clima de "puritanismo" que dejó la ola de denuncias en Hollywood a raíz del caso de Harvey Weinstein. Las firmantes, entre ellas Catherine Deneuve, consideran que es diferente la "violación" de la "seducción torpe e insistente", opinión que ha echado gasolina a un debate ya crispado.

"Defendemos la libertad de importunar, indispensable para la libertad sexual", apostilla el manifiesto de las francesas.