Mujeres francesas se oponen al "nuevo puritanismo" de Hollywood

La carta también fue firmada por la escritora francesa Sylvie Le Bihan. En 2017 publicó su tercera novela 'Qu'il emporte mon secret', basada en su biografía, en la que cuenta cómo una violación puede destrozar la vida de una mujer.

A pesar de que la escritora tuvo que superarlo en su juventud, Le Bihan firmó la carta colectiva en apoyo al derecho de los hombres a dar señales de atención a las mujeres.

"Defiendo la libertad de expresión de las mujeres, pero no la unanimidad. El hecho de que una mujer sufra de una violación (como en mi caso) o se convierta en víctima del acoso moral y psicológico y la violencia física (que también me pasó a mí durante diez años después de la violación), no significa que no tenga derecho a ver las cosas desde fuera y tener un juicio sensato", destacó a Sputnik.

Dice que puso su firma bajo esta carta colectiva porque todos los días lucha por los derechos de las mujeres. Se describe como una feminista convencida que defiende la igualdad entre hombres y mujeres y todos los días ve a hombres que trabajan en varias asociaciones y luchan por los derechos de las mujeres. "No se pueden confundir cosas diferentes", subraya.

"Ahora estamos siendo testigos de la radicalización de las ideas del feminismo y estoy en contra de eso. No todos los hombres son malvados, y no todas las mujeres son niñas pequeñas que necesitan custodia", continúa Le Bihan.

Quiere que la gente tome conciencia de lo que las mujeres enfrentan en la vida cotidiana. Pero, a su juicio, hace falta pensar en las posibles soluciones del problema, sin enfocarse en condenar. Lo que hace falta, según ella, es tratar de informar y educar a las personas con la idea del respeto mutuo. Y solo se puede hacer junto con los hombres.

"Vivimos con hombres y no podemos estigmatizar al sexo masculino con el pretexto de que hay canallas entre ellos", concluye.

