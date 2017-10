Nikki Haley: Trump envió un mensaje perfecto a Pyongyang con la decisión sobre Irán

"Es un mensaje perfecto a Corea del Norte, de que no podemos comprometernos con un acuerdo malo. Y si llegamos a un acuerdo, les haremos rendir cuentas. No miraremos hacia otro lado, no dejaremos de estar vigilantes pensando que podemos dejar de mirar por haber llegado a un acuerdo", declaró Haley en una entrevista con ABC News.

También el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, defendió la postura de Trump con respecto al pacto nuclear con Irán en una entrevista con la CNN.

Tillerson dijo que el propósito de la actual Administración es abordar los defectos del acuerdo sin abandonarlo, trabajando con otros signatarios, con socios y aliados europeos. El máximo cargo diplomático resaltó que es necesario ser muy exigentes con respecto al cumplimiento del acuerdo por parte de Irán para evitar que suceda lo que pasó con Corea del Norte en los años 1990.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que su Gobierno se niega a certificar que Teherán está cumpliendo con el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), adoptado en 2015 para asegurar que el desarrollo nuclear de Irán no incluya la producción de armas.

Trump se declaró dispuesto a buscar que el Congreso estadounidense corrija los "defectos" del acuerdo nuclear con Irán, y advirtió que si eso no se logra el pacto será "cancelado".

Teherán y el Grupo 5+1 (China, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia más Alemania) lograron en julio de 2015 el PAIC, que establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

El acuerdo prohíbe a Teherán acumular más de 300 kilogramos de uranio enriquecido al 3,67% durante 15 años y le obliga a enviar el excedente de ese material a terceros países, en particular a Rusia.

En enero de 2016, después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmara que Irán cumple las exigencias recogidas en el acuerdo, EEUU canceló algunas sanciones impuestas al país islámico, pero mantuvo en vigor otras restricciones, desvinculadas del programa nuclear.

A mediados de julio de 2017, el Gobierno de EEUU extendió sanciones financieras a un total de 18 personas y entidades supuestamente vinculadas con los programas nuclear y de misiles de Teherán.