Trump: el Gobierno de Irán sigue siendo el principal patrocinador del terrorismo

"Adoptaré sanciones adicionales contra el régimen para impedir su apoyo al terrorismo", dijo el mandatario estadounidense, y señaló la nación persa "sigue siendo el principal estado patrocinador del terrorismo, y provee asistencia Al Qaeda, el Talibán, el Hezbolá, Hamás y otras redes".

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que su estrategia hacia Irán será garantizar que ese país nunca obtenga un arma de destrucción masiva.

"Hoy estoy anunciando nuestra estrategia y los varios pasos que estamos dando para enfrentar las acciones hostiles del régimen iraní y garantizar que Irán nunca, e insisto, nunca adquiera un arma nuclear", señaló.

El Gobierno de Irán está en condiciones de desarrollar elementos de un programa armamentístico nuclear a pesar del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) adoptado en 2015 para asegurar que Teherán procediera al uso de la energía atómica con fines pacíficos, dijo el presidente de EEUU.

"Lo peor de todo es que el PAIC permite a Irán seguir desarrollando elementos de su programa nuclear y, esto es muy importante, en solo unos pocos años, cuando algunas restricciones cruciales desaparezcan, Teherán podrá llevar a cabo una rápida obtención de armas nucleares", dijo el mandatario en un discurso.

El presidente argumentó además que el Gobierno de Irán "ha cometido múltiples violaciones del acuerdo; por ejemplo en dos ocasiones excedieron el límite de 130 toneladas de agua pesada".

Además, añadió Trump, "hasta hace muy poco, el régimen iraní tampoco cumplió con lo que esperábamos en cuanto a la operación de centrifugadoras avanzadas".

"Irán también ha intimidado a los inspectores internacionales para que no pudieran aplicar la plena autoridad que tenían para realizar controles según el acuerdo", dijo el presidente.

Por todas estas razones, el presidente de EEUU decidió no aprobar el cumplimiento del PAIC por parte de Irán, dejando ahora en manos del Congreso la decisión sobre su continuidad o eventual reforma.

El presidente de EEUU, Donald Trump, sostuvo que su Gobierno ha resuelto no certificar que Teherán está cumpliendo con el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), adoptado en 2015 para asegurar que el desarrollo nuclear de Irán no incluya la obtención de armas.

"Con base en los registros factuales que he presentado, hoy anuncio que no podemos y no procederemos a esta certificación", dijo Trump.

El mandatario calificó como "profundamente controvertido" al PAIC, por supuestamente haber servido a los intereses financieros y armamentísticos de Teherán.

Donald Trump anunció que buscará que el Congreso de su país corrija los "defectos" del acuerdo nuclear con Irán, y advirtió que si eso no se logra el pacto será "cancelado".

"Le estoy ordenando a mi administración que trabaje estrechamente con el Congreso y con nuestros aliados para tratar las varias y graves fallas del acuerdo, de manera que el régimen iraní nunca pueda amenazar al mundo con armas nucleares", dijo el mandatario, y advirtió que si eso no se logra, "entonces el acuerdo será cancelado".