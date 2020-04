Directora de la OPS: el aislamiento social es la mejor herramienta contra el COVID-19

"El aislamiento social sigue siendo nuestra mejor opción para evitar las consecuencias más serias de la pandemia del COVID-19; no será fácil y sabemos que estaremos pidiendo a la gente que se adapte a una situación extraordinaria; pero quiero recalcarles, esta pandemia es seria y necesitamos hacer todo en nuestro poder para mitigar el impacto del COVID-19 en nuestra población, lo importante es hacerlo ahora antes de que los trabajadores sanitarios y el sistema se sientan abrumados", afirmó Etienne en conferencia de prensa.

Señaló que los países "tienen que hacer algo ahora para poder salvar vidas mañana", ya que el virus "no será detenido por fronteras que se dibujan en el mapa".

Además, consideró que los países tienen que decidir cuáles son las distancias y medidas de aislamiento social, como pueden ser cancelación de reuniones masivas, cierre de negocios y escuelas y medidas de aislamiento obligatorias y voluntarias.

"Estas medidas parecen drásticas, pero es la única manera para evitar la saturación de los sistemas de salud; las medidas deben ser tomadas inmediatamente; lo que suceda en las próximas semanas habrá de depender de nuestros esfuerzos conjuntos", afirmó.

Etienne observó que la solidaridad "nunca ha tenido un significado tan profundo" y exhortó a que los países trabajen juntos, compartan conocimientos y recursos para acelerar el acceso a los servicios de salud y promover la innovación.

Pandemia en América Latina

Etienne también opinó que la pandemia del COVID-19 empeorará en el continente americano como ha sucedido en el resto del mundo, pero sus habitantes no deben perder la esperanza.

"La pandemia del coronavirus empeorará en América como ha sucedido en el mundo; pero existen razones que dan cabida a la esperanza, debemos actuar ahora", afirmó Etienne en una conferencia de prensa.

Etienne advirtió que el continente americano ya enfrentó otras amenazas en el pasado, como varias enfermedades mortíferas durante los últimos 120 años.

"La importancia de los sistemas sanitarios fuertes nunca ha sido más patente; de hecho, el COVID-19 colocará a nuestros servicios sanitarios en la prueba más grande", reflexionó.

Además, dio que muchos países de la región de las Américas están preparados para enfrentar al coronavirus si combinan todos sus sistemas sanitarios de forma eficiente.

"En algunos países hay sistemas de salud fragmentados, donde tenemos sistemas de seguridad social, sistemas de salud pública y privado; si pudiéramos combinar todos ellos, muchos países encontrarían que tienen la capacidad necesaria" para hacer frente a la pandemia, afirmó.

Asimismo, advirtió que esta región no es "homogénea", por lo que los sistemas de salud difieren de un país a otro.

"Tenemos países que tienen servicios sanitarios más débiles que otros y tenemos una gran desigualdad en la región (…) Hay desafíos que tenemos que enfrentar; en América Latina y el Caribe hay escasez de protección personal (…) La realidad es que a menos de que aseguremos la eficacia del distanciamiento social, algunos de nuestros sistemas van a estar sobrecargados", señaló.

Por su parte, el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, dijo que los países tienen que detener la transmisión con todas las medidas de distanciamiento social disponibles y preparar a los servicios de salud para aumentar su capacidad de atención.

"Sobre todo se deben suspender las cirugías que no son de emergencia para que podamos utilizar todas las unidades de cuidados intensivos disponibles; el problema necesariamente no es el número sino la forma en que se utilicen los recursos, tenemos que tratar de detener la transmisión para que no se sobrecarguen los sistemas de salud", expresó.

Mientras, el director de Emergencias de la OPS, Ciro Ugarte, comentó que el pico de la pandemia llegará a las Américas en un mes o dos, dependiendo de cuán enérgicas sean las políticas de aislamiento social así como de control y testeo de casos.

A finales de 2019, China informó de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei (sudeste), causado por una nueva cepa de coronavirus llamada SARS-CoV-2.