¿Está bien que exista un Día del Hombre?

Cada 8 de marzo en el Día de la Mujer surge la pregunta, por parte de algunos varones, sobre por qué no hay también un Día del Hombre. Pero la realidad es que esta fecha existe, aunque no esté tan difundida, y tiene lugar el 19 de noviembre. Te contamos qué se celebra y por qué algunos no la aprueban.