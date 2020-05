¿Cómo los Balcanes están conteniendo la pandemia?

Los países balcánicos –Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y el parcialmente reconocido Kosovo– parecen haber controlado de momento el brote de COVID-19.

"Hay tres factores que determinan que en los países de Europa oriental y de los Balcanes la pandemia haya sido mucho más leve", dijo el sociólogo e historiador Diego Gómez, experto en la región.