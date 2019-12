Mercosur: en una impasse y sin definir una "matriz de intereses comunes" para su perfil productivo

La cumbre del Mercosur celebrada en la ciudad de Bento Gonçalves, al sur de Brasil, se destacó por ser la última para el presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, y para el gobierno de Uruguay, también de salida, que envió a su vicepresidenta Lucía Topolansky. También fue evidente que los tiempos convulsionados que vive la región no permitieron definiciones de fondo. El mandatario anfitrión, Jair Bolsonaro, y el propio Macri respaldaron al gobierno de facto de Bolivia, mientras que Uruguay pidió evaluar si no corresponde aplicarle la "carta democrática" por la ruptura del orden institucional y separarla del Mercosur. En el plano comercial, apenas hubo novedades.

"La cumbre ha tenido un resultado pobre en relación con las expectativas que se habían abierto, como el cambio de estatus de la unión aduanera o la rebaja del arancel externo común. No tenía oportunidad de encaminarse en este momento".

"Estamos frente a cambios de gobierno en Argentina y Uruguay, quiebre institucional en Bolivia y crisis social en Chile (estos dos últimos son socios externos del bloque). Había poco espacio para avanzar en una negociación seria en materia económica", señaló el economista Fernando Porta, profesor de las universidades argentinas de Buenos Aires y de Quilmes y director del CIECTI.

El académico evaluó la posible relación entre Brasil y Argentina tras la asunción de Alberto Fernández. "Bolsonaro y su ministro de Economía fueron más drásticos antes de las elecciones en Argentina de lo que fueron después. Era parte de una campaña que hablaba de un presunto aislamiento internacional argentino si había cambio de gobierno. Incluso se llegó a hablar de la expulsión del bloque. Nada de eso fue retomado luego de la victoria de Fernández. Ganó cierto pragmatismo. Por otro lado, me parece que no había mucho que esperar de esta cumbre. Cuando hubo afinidad política entre Lula da Silva y Néstor Kirchner tampoco se dieron redefiniciones del esquema del Mercosur. También hubo afinidad entre Michel Temer y Macri y eso no implicó darle más flexibilidad al bloque. No es solo la sintonía ideológica o política de los gobiernos, es que nunca se logra consensuar una matriz de intereses comunes en materia productiva", sostuvo Porta.

El economista compartió algunas impresiones sobre el futuro del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

"La negociación entre las partes tiene muchos años. Pero este acuerdo, que tampoco es conocido en su letra chica, es incompartible con la idea de mantener un arancel externo común, ya que implicaría una apertura significativa del Mercosur".

"Si se consagrara el acuerdo, quedaría de lado la posibilidad de que el Mercosur fuera una plataforma de reconversión industrial. Esa posibilidad estratégica, de hecho, quedaría abortada. La negociación, sin embargo, no está cerrada. Hay países europeos que no están dispuestos a firmar esto. Fue un paso audaz. Pero es un acuerdo que hoy no limita nada", puntualizó.

Y sobre el próximo gobierno argentino, dijo que si bien apuntará a subir exportaciones por su necesidad de divisas, "eso es difícil en un mundo proteccionista y con guerras comerciales. Más bien deberá ver cómo administra el comercio, ahorra sustituyendo importaciones y genera empleo productivo"

Colombia: "Hay un debilitamiento del uribismo"

Por su parte, el politólogo Álvaro Villarraga dialogó con 'Voces del Mundo' sobre el movimiento de protestas en Colombia, que este jueves cumplió dos semanas, y los efectos en la gestión del presidente Iván Duque.

"Hay un debilitamiento de la extrema derecha, del uribismo, del Centro Democrático, el partido del presidente, aliado con el Partido Conservador y algunos partidos cristianos. Hace dos meses perdieron las elecciones regionales y la mayoría en el Congreso, por lo que a partir de 2020 cambiará el mapa político colombiano, con sectores de centro y de izquierda gobernando varios territorios, incluso las principales ciudades".

"La desaprobación de Duque ya llegó al 70 por ciento y para Villarraga la tendencia es que crezca. Ahora está en el 22 por ciento de aprobación", dijo.

El entrevistado dijo también que "la gran movilización de entre cuatro y cinco millones de personas en todas las ciudades, contra una propuesta tributaria regresiva, demuestra que las mayorías nacionales están con las vertientes progresistas y en oposición al modelo neoliberal y a un gobierno autoritario que tiene un programa abiertamente regresivo. Ese es el motivo principal de las protestas", que incluye a sindicatos, estudiantes, organizaciones sociales, de derechos humanos, de mujeres, afros, campesinos, por la paz y tanto urbanos como rurales, subrayó para definir que "en su magnitud, es una movilización histórica e inédita al menos desde hace cuarenta años".

En el programa se informó a su vez acerca de la huelga general y las masivas manifestaciones en Francia , en rechazo a la reforma previsional que propone el presidente Emmanuel Macron; la aprobación por parte del Congreso chileno de una legislación que endurece las penas para quienes participen de los disturbios durante las protestas sociales; y la muerte de más de 60 inmigrantes en un naufragio frente a las costas de Mauritania.

