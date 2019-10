"Chile explotó: a este movimiento de protesta lo dirige la rabia"

Las protestas y disturbios producidos en Chile desde el pasado viernes 18 de octubre –y que comenzaron con el aumento del precio del boleto de metro– dejaron al descubierto la profunda crisis que se venía gestando en ese país.

"El pasaje subió 30 pesos, una ínfima cantidad. Pero los chilenos se hartaron. Aguantaron porque se los convenció de que el chorreo los iba a beneficiar y poco a poco se dieron cuenta de que hay una pobreza encubierta, hacinada, que con el neoliberalismo hay 11 millones de endeudados, que la tasa de suicidio adolescente aquí es una de las más altas del mundo".

"Es un país donde, en 25 minutos, pasas de lugares con índices suizos a otros con índices de África: cambia la salud, la escolaridad, la calidad de vida, las áreas verdes. Y eso reventó. Hoy la situación es de crisis total", explicó el analista Francisco Martorell, director de la revista El Periodista.

Martorell calificó a la movilización como "muy transversal" y destacó el hartazgo de gran parte de la sociedad con los partidos políticos. "La clase media está de lleno en esta protesta. No es un reclamo solo de la gente más vulnerable. Esa es la más enrabiada. Pero en las comunas ricas también hay cacerolazos y manifestaciones. Este sistema se basó en el endeudamiento, pero se acabó la plata y el modelo fracasó. Efectivamente, hay sectores más violentos, a expensas de distintos provocadores. No hay conducción hoy día en este caos. Las fuerzas armadas y policiales están absolutamente sobrepasadas y deslegitimadas. El toque de queda no ha sido respetado, tampoco el estado de emergencia. En este momento hay enfrentamientos entre las fuerzas policiales y los manifestantes en distintos puntos del país. El modelo chileno explotó por los cuatro costados. Este país hoy no aguante la represión ni la gente que un militar le apunte a la cara" dijo.

Hasta el momento, se cuentan 11 personas fallecidas durante las protestas, y las manifestaciones y barricadas continúan en varios puntos del país pese al toque de queda decretado por el presidente Sebastián Piñera.

"Nadie pensaba que en el Chile de 2019 los militares iban a estar en la calle. El tema es que no hay quién canalice la protesta. No es coherente ni posible pedirle la renuncia al presidente".

Elecciones en Bolivia: triunfó Evo Morales en primera vuelta

"Los problemas en democracia se resuelven con más democracia. Acá todavía hay espacio para un nuevo pacto social. No hoy día en la clase política nadie que exprese un liderazgo para tomar ventaja. Necesitamos que el presidente y la ciudadanía se reconcilien para comenzar a dialogar", consideró el analista, "pero el movimiento no nos pilló de sorpresa, sabíamos que vendría, que iba a explotar".

Según las actas de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Evo Morales triunfó en primera vuelta con más de 10 puntos de diferencia sobre el candidato que salió segundo: Carlos Mesa. Morales obtuvo 46,84% y Mesa 36,73.

Ariel Basteiro, quien fuera embajador argentino en Bolivia entre 2012 y 2015, y que viajó a La Paz en calidad de veedor electoral, no descartó que se "generen situaciones o condiciones para desestabilizar". "Partidos de la oposición ya habían dicho que habría conflicto si no hay segunda vuelta", sostuvo el integrante de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).

Por otra parte, Basteiro también analizó las causas que provocaron una merma de votos para el actual mandatario. "Hay varios motivos. Uno es el desgaste. Después de 13 años de gobierno y de un proceso político muy centralizado en la figura de Evo, lograr un triunfo en primera vuelta no es poca cosa. Otro motivo fue el resultado del referéndum llevado a cabo en 2016. Ese referendum fue un error catastrófico para Evo y el MAS. Con la elección caliente de octubre de 2015, hicieron el referéndum en febrero de 2016 para una elección que se iba a realizar cinco años después. Fue un mal cálculo".

"El referéndum terminó 49 a 51, lo que demuestra que la sociedad boliviana está partida. Muchos bolivianos no involucrados en política con los que hablé reconocieron que no iban a votar por Evo, pese a que les parecía que el suyo había sido el mejor gobierno, y que no pensaban que Mesa iba a volver, pero que no querían que Evo se perpetuara", señaló.

En el programa se informó a su vez acerca del último debate presidencial televisado en Argentina, antes de los comicios generales del próximo 27 de octubre; y las masivas protestas en Beirut , Líbano, contra la situación económica y el gobierno de Saad Hariri.

