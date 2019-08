¿Cuál es el secreto de la exitosa experiencia de izquierda en Portugal?

Hace cuatro años, cuando nadie le daba crédito, el Partido Socialista y otras tres fuerzas de izquierda iniciaron la "jeringoza": un proyecto que no solo sacó a Portugal de una profunda crisis, sino que lo llevó al crecimiento económico. "A dos meses de la elección la izquierda tiene más del 60 por ciento de apoyo", dijo el historiador Rui Tavares.

En 2015, y ante la amenaza de una coalición conservadora que continuara con su política de ajuste, el Partido Socialista de Portugal obtuvo el apoyo de los comunistas, los verdes y elpara formar gobierno. Una experiencia inédita y exitosa que sus detractores pronto buscaron deslegitimar con el término "jeringoza" (improvisado), y que en octubre próximo promete un nuevo triunfo electoral. "Es un experimento inédito porque el país tiene una historia muy marcada de enemistad entre socialistas y comunistas. Logramos hacer una convergencia funcional de la izquierda portuguesa, donde antes había sectarismo y enemistad. Para hacer esta convergencia ni los comunistas dejaran de serlo, ni los ecologistas pasaran a detestar a la Unión Europea: todos mantuvieron sus identidades políticas, pero trabajaron juntos", explicó Rui Tavares, historiador por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París y miembro del Instituto de Filosofía de la Universidad Nova de Lisboa.

Tavares, fundador del partido Livre, señaló que el primer ministro António Costa gobierna en solitario, sin ministros ajenos al PS, pero con un respaldo parlamentario que ha logrado impulsar el crecimiento económico y mejorar los indicadores sociales.

"Portugal aplicó un programa de austeridad impulsado por la "troika", que además de ser malo para la población no funcionó desde el punto de vista económico".

"El gobierno de derecha tenía un objetivo de rigor presupuestario, pero no logró ninguna de sus metas en cuatro años. En cambio, el gobierno de izquierda, al que muchos caricaturizaban como irresponsable, no solo logró llegar a las metas presupuestarias, sino que las ha superado. Logramos dinamizar la economía interna, la gente se animó a invertir, a quedarse en el país, y pudimos compatibilizar el proyecto de la izquierda con el proyecto europeo. No queremos ser una economía avanzada dejando a un tercio de la población afuera", dijo.

En tanto, Tavares se refirió al caso español, donde el PSOE y Unidas Podemos continúan negociando, y al futuro de Europa . "Lo que Podemos y el PSOE dicen con 'gobierno a la portuguesa' es algo diferente. Tener un gobierno de una izquierda plural en España es importante para nosotros. Muchos se olvidan que la UE es un proyecto de superación de enemistades, que en Europa causaron dos guerras mundiales, un proyecto de fronteras abiertas".

"No hay que dejarle el centro a los liberales o a la derecha. Nuestra obligación histórica es encontrar alternativas de izquierda para revigorizar el proyecto europeo".

"Quienes más han aprovechado los cambios globales son los Trump, los Bolsonaro, los Orban, y en la izquierda hay una tentación de responder a eso solo con medidas económicas. Como si el racismo, la misoginia y la homofobia una vez mejorado los índices materiales, se resolvieran por sí mismas. Hay que encontrar una narrativa solidaria de la izquierda. Hay una guerra contra la noción de humanidad", apuntó.

Italia: los socialdemócratas y el Movimiento 5 Estrellas frustran el plan de Salvini

Tras arduas y apresuradas negociaciones, el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y el Partido Democrático (PD) acordaron formar un nuevo gobierno encabezado por el primer ministro saliente Giuseppe Conte. La jugada entre los antiguos rivales ha frustrado los planes del líder de la Liga, el ultraderechista Matteo Salvini, quien a comienzos de agosto apostó por la caída de la coalición que compartía con el M5E.

"Las mayorías pueden cambiar. En los últimos seis años tuvimos cinco presidentes de Consejo (primer ministro). El sistema resiste. Como hubo una crisis y el primer ministro Conte dimitió, hoy se armó una nueva mayoría".

"Dentro de poco se debe votar el presupuesto y presentar ante la UE el balance macroeconómico de Italia. Por eso el presidente Sergio Mattarella pide prisa", afirmó Ricardo Merlo, politólogo y senador ítalo-argentino, en relación con las negociaciones a contrarreloj.

Asimismo, Merlo –fundador del Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior y actual subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano– consideró que "la Liga es más crítico de los planes de ajuste de UE" y que Salvini logró llevar a "un partido que nació en el norte de Italia" a niveles de popularidad antes desconocidos para una formación contemporánea de extrema derecha. Aunque de momento parece no alcanzar.

"Se acusa a la Liga de haber producido la crisis del gobierno y por ello bajó su popularidad en 20 días, del 40 al 33 por ciento", apuntó el dirigente.

En el programa se informó a su vez acerca de la crítica situación económica que atraviesa Argentina; la autorización por parte de la reina Isabel II de suspender la actividad del Parlamento, a pedido del primer ministro Boris Johnson, mientras el gobierno británico negocia la salida de la Unión Europea; la cumbre de países amazónicos anunciada por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su par de Chile, Sebastián Piñera, que se realizará el próximo 6 de septiembre en Colombia; y la apertura de una misión diplomática para Venezuela ubicada en la embajada de EEUU en Bogotá.

