Opinión: "El militarismo está deformando la idiosincrasia israelí"

Israel movilizó este lunes a soldados y policías con el objetivo de arrasar 70 casas en el barrio palestino de Sur Baher, próximas al muro que separa Israel de Cisjordania, en la periferia de Jerusalén Oriental.

"Jerusalén es una no ciudad porque una ciudad necesita un mínimo denominador común que una a sus residentes y Jerusalén no lo tiene", aseguró Meir Margalit, doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Haifa y director del Centro para el Avance de Iniciativas de Paz.

Margalit, quien cofundó en 1978 el Comité Israelí contra la Demolición de Casas, se mostró preocupado por el accionar del Ejército israelí y las posturas belicistas que defiende una parte considerable de la dirigencia política de su país. "Son más de 50 años de ocupación, la gente ya está desgastada, cansada del mismo tema y de ver que las cosas no se mueven. Si a esto sumamos que en EEUU tenemos a un presidente más sionista que Benjamín Netanyahu y que el embajador norteamericano en Israel se codea con los colonos de extrema derecha, entonces los medios, los políticos y el público llegan a la conclusión de que la batalla está perdida. La misma izquierda comprende que en esta generación no habrá cambios. Mi gente está más preocupada en salvar la democracia israelí que en terminar con la ocupación. Tenemos que reconocer que la derecha nos ha ganado, hemos perdido la batalla por la paz", lamentó.

En ese sentido, el autor del libro Jerusalén, la ciudad imposible. Claves para comprender la ocupación israelí – Premio Catarata de Ensayo 2018 – advirtió sobre los efectos de la ocupación tanto entre los palestinos como entre los propios israelíes.

"Lo terrible para la sociedad es la militarización que está pasando esta generación. Antes el humanismo era la fuerza dominante, hoy lo es el militarismo. El militarismo está deformando la idiosincrasia israelí".

"Cuando hablás con la gente de derechos humanos, de ética, la gente te mira con cara de '¿en qué idioma me estás hablando?'. Esto me da pánico, y hay que admitir que es fruto directo de la ocupación. La barbarie no conoce frontera. Si el Ejército se permite actuar de forma degenerada en los territorios palestinos, esto lo pueden replicar luego dentro de Israel", señaló Margalit.

Elecciones parlamentarias en Ucrania: los desafíos de Volodímir Zelenski

'Voces del Mundo' dialogó con Noelia Pérez Rivaben, historiadora por la Universidad Nacional de Mar del Plata y especialista en espacio post-soviético, quien analizó las elecciones parlamentarias en Ucrania del domingo 21 de julio.

"Los resultados son positivos para el nuevo presidente, que no tenía mucho apoyo en los organismos de gobierno ni en el Parlamento. Es una mayoría que le permite aprobar leyes sin necesidad de coaliciones", afirmó en relación con el casi 43 por ciento que obtuvo El Servidor del Pueblo, el partido del presidente Volodimir Zelenski.

Al respecto, Pérez Rivaben sostuvo que el mandatario está en una mejor posición para intentar un acercamiento con Rusia . "En principio, Zelenski quiere deshacerse de los antiguos políticos, conseguir la paz en el Donbás, aunque Crimea está fuera de discusión para los rusos. Su actitud es más dialoguista, sin ser prorruso. Zelenski habló con Putin por el intercambio de rehenes. Podemos especular con que fue una estrategia preelectoral, pero el anterior presidente, Poroshenko, nunca tuvo esa posición", dijo la experta.

Asimismo, remarcó que la situación económica es el asunto doméstico que más apremia al flamante gobierno ucraniano, seguido por el combate a la corrupción. "Lo prioritario es que se finalice la guerra, pero la crisis económica es muy importante. En estos cinco años de Poroshenko, se profundizó".

"La situación tiene que ver con cómo se inserta Ucrania en el mundo. Tiene un gran sector agrícola sin posibilidad de exportación y un desarrollo industrial no competitivo. Por eso muchos abogan por la incorporación a la Unión Europea. El problema es que no se define de manera exacta el rumbo de la economía", aseguró Pérez Rivaben.

En el programa se informó a su vez acerca de la detención de 17 presuntos espías de la CIA por parte del gobierno iraní; la renuncia del gobernador de Puerto Rico , Ricardo Rosselló, a la reelección y a la conducción de su partido; la gira del secretario de Estado de EEUU , Mike Pompeo, por Argentina, Ecuador, México y El Salvador; y el amotinamiento en la prisión donde se encuentra recluido el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

