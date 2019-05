"El Cordobazo fue un gran movimiento de resistencia popular en Argentina"

El 50 aniversario del Cordobazo , el movimiento de resistencia que unió a trabajadores y estudiantes en contra de la dictadura de Juan Carlos Onganía, coincidirá con el paro que la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina organiza para este miércoles 29 de mayo en respuesta a la crisis económica y social que atraviesa el país. El abogado, pensador y defensor de los derechos humanos Eduardo Jozami repasó cómo fue aquel día, hace ya medio siglo, cuando la insurrección tomó las calles de Córdoba.

"Mayo del 69 fue un impacto muy fuerte y sorpresivo. A comienzos de ese año había un fuerte impulso de la oposición a la dictadura, con manifestaciones estudiantiles en otras partes del país. Pero la magnitud de lo ocurrido el día 29 de mayo superó las expectativas por la cantidad de trabajares en las calles, que salieron de las fábricas, con sus ropas de trabajo, encolumnados. Los estudiantes, no solo los de la Universidad de Córdoba, sino también de establecimientos privados, tuvieron una participación", dijo.

Jozami aseguró que "había un consenso muy fuerte en la sociedad cordobesa" en ese momento, y que el paro activo que llevaron adelante los cordobeses durante esa jornada se replicó en otros puntos del país. "Luego surgieron el Rosariazo, el Tucumanazo, el Rocazo en Río Negro, el Mendozazo, que expresaban un clima general. En los años 70 y 71, la protesta social era muy fuerte y el proceso militar estaba destinado al fracaso", señaló.

Sin embargo, Jozami apuntó que el vigor demostrado por la clase trabajadora argentina en 1969 difícilmente pueda compararse al accionar actual del sindicalismo.

"Han sido los sectores más organizados y con mejores salarios dentro de la clase trabajadora los que han llevado adelante las luchas más intensas. El movimiento obrero argentino actual no es el mismo que el de los '60 o '70, que tenía un peso determinante en el país", afirmó el intelectual, quien destacó que los obreros argentinos estaban entre los mejor pagados de esa época.

"Sánchez reconquistó el voto de izquierda"

El periodista Agustín Fontenla, corresponsal desde España para el diario argentino Página/12, analizó el escenario de post electoral en España, donde el PSOE arrasó en todo el país -y en comicios al Europarlamento- pero Unidas Podemos (UP) retrocedió considerablemente en cantidad de votos.

"Pedro Sánchez ha vuelto a reconquistar a muchos votantes de izquierda que se habían ido a Podemos. Muchos votantes socialistas han vuelto a las bases y Pablo Iglesias tiene una tarea muy grande para reconquistarlos", dijo.

© AFP 2019 / Javier Soriano Podemos insiste en formar Gobierno con el PSOE pese a resultados locales

De todas formas, Fontenla sostuvo que el presidente español "no preveía la debacle de Unidas Podemos y ahora va a enfrentar a una oposición muy férrea", en referencia al regreso de la derecha al Ayuntamiento de Madrid , epicentro de la política local. "Si Unidas Podemos hubiese tenido un mejor desempeño podrían haber ido a una coalición. Sánchez ahora está en la disyuntiva de hacer un gobierno en solitario o jugarse con Iglesias. La presidencia del Banco Santander le advirtió a Sánchez que no hiciera un acuerdo con UP y sí con Ciudadanos. La derecha va a disputar de forma agresiva el discurso y las políticas. Es un retroceso para las fuerzas progresistas y de un gobierno de izquierda con fuerzas para revertir la profunda crisis", explicó.

Asimismo, Fontenla se refirió a la situación en Madrid y Barcelona, donde una mínima diferencia en el número de concejales –en el primer caso- y un empate técnico -en el segundo- alejaron a la izquierda de los ayuntamientos.

En el programa se informó a su vez acerca del llamado al boicot por parte de la Organización para la Liberación de Palestina de la cumbre económica que promueve EEUU en Baréin focalizada en el conflicto entre israelíes y palestinos; la denuncia de la abogada de Joaquín 'El Chapo' Guzmán sobre supuestos malos tratos que el narcotraficante mexicano padecería en la prisión de Nueva York donde se encuentra recluido; la apertura de una investigación contra el jefe del Ejército de Colombia, Nicasio Martínez, tras la investigación del diario The New York Times que expuso una vuelta a la estrategia de "falsos positivos"; y el nombramiento del economista uruguayo Enrique Iglesias como asesor especial de la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Federica Mogherini, en la crisis venezolana.

