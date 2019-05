Los verdes y los extremos entierran el bipartidismo en las elecciones europeas

El periodista Mariano Slutzky y el analista Franco Delle Donne subrayaron que la derrota de la socialdemocracia y los conservadores confirman el fin del bipartidismo en la Unión Europea. La votación de la ultraderecha no fue el éxito esperado pero no deja de ser preocupante. Ambos coincidieron en que el avance de los verdes fue la nota destacada.

"Es muy posible que a partir de ahora se acabe el bipartidismo europeo. Existe una fuerte crisis de estos dos grupos de partidos mayoritarios de centroizquierda y centroderecha. Esto refleja lo que viene pasando en países importantes, donde democristianos, laboristas o socialdemócratas vienen perdiendo votos, mientras crecen otras fuerzas políticas", destacó el doctor en Comunicación Política por la Universidad Libre de Berlín, Franco Delle Donne, en referencia a los resultados electorales de la votaciones en los 28 países de la Unión Europea entre el 23 y el 26 de mayo.

No te lo pierdas: Elecciones al Parlamento Europeo: "Los partidos nacionalistas proponen un rediseño de la Unión"

Sin embargo, destacó que el desempeño electoral de las fuerzas de extrema derecha no constituyó un éxito como el que vaticinaban los medios. "No obtuvieron el 33% que pregonaban sino menos del 25%. En total ganaron 170 diputados lo que significa uno de cada 4 diputados. Por ejemplo, La Liga del italiano Matteo Salvini va a duplicar su bancada. La ultraderecha no tuvo un triunfo rimbombante, pero sigue creciendo, siegue siendo una fuerza peligrosa que puede convertirse en un daño si seguimos subestimándola", aseguró el autor de los libros Factor AfD. El retorno de la ultraderecha a Alemania y Epidemia ultra. La ola reaccionaria que contagia a Europa.

En este punto coincidió el editor y periodista Mariano Slutzky, quien advirtió sobre el auge de la derecha xenófoba en Europa del Este, tal como demostraron los resultados. "Hay una diferencia entre Europa Occidental, salvo Italia, donde la extrema derecha no llega ocupar lugares de gobierno como sí sucede en Europa del Este. En Polonia hay cada vez más partidos de extrema derecha que presionan al Ejecutivo, y se está retrocediendo en derechos que se habían conseguido y en ciertas libertades", dijo.

Además: Berlusconi entra en el Parlamento Europeo con más de medio millón de votos

Slutzy, que es activista de Groenlinks (Izquierda Verde) en Holanda, se refirió al sorpresivo triunfo de la bancada verde.

"Esto tiene que ver con la toma de conciencia de las nuevas generaciones. Es un tema para tomar en serio. Se deben cumplir el Acuerdo de París y no hacerle caso a personajes como Donald Trump", sostuvo.

Al respecto, Delle Donne agregó que en Alemania los verdes "obtuvieron más del 20 por ciento de los votos, y demostró que sus temas están influyendo en la agenda de los partidos tradicionales".

"El Partido Verde tiene un discurso más moderno que el de la socialdemocracia, que obtuvo un 15 por ciento. Atrae a los sectores más jóvenes y aquellos donde los reclamos post materialistas ponen el foco en otros problemas. Uno de cada tres menores de 30 años votó a los verdes, lo que obliga a los otros partidos a modificar su visión", aseveró el analista.

Elecciones en Bélgica: alza de los separatistas flamencos y la derecha xenófoba

Mariano Lutzky analizó también los comicios que el domingo 26 de mayo se llevaron a adelante en Bélgica para definir la conformación de su Parlamento Federal. Los resultados revelaron que los separatistas de la Nueva Alianza Flamenca (N-VA) y el abiertamente xenófobo Vlaams Belang -igualmente de Flandes- reúnen casi la mitad de las bancas en juego.

"Bélgica tiene un Estado grande e ineficiente, relativamente nuevo, que continúa estando basado en diferencias étnicas, culturales y lingüísticas. Hay cuatro parlamentos en un país muy diminuto", explicó el periodista en relación con la complejidad institucional del país europeo.

Además, aseguró que los partidos y los votantes están fuertemente atravesados por diferencias regionales. "Los resultados muestran una diferencia muy grande entre Valonia y Flandes. Si hablamos de cuatro parlamentos -vinculados a las comunidades francesa, flamenca, francesa-flamenca y alemana, resulta que el Estado nacional no pueda ponerse de acuerdo en cosas fundamentales. El Estado no tiene capacidad de acción, y hasta que no se solucione seguirá siendo un Estado paralizado y obsoleto", remarcó Slutzky.

Te puede interesar: 'Chalecos amarillos' toman las calles de Bruselas el día de las elecciones parlamentarias

En el programa se informó a su vez acerca del triunfo del economista Gitanas Nauseda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en Lituania, quien obtuvo el 70 por ciento de los votos, frente al 27 por ciento que consiguió su contrincante, la exministra de Finanzas Ingrida Simonyte; y el triunfo de los socialistas en los comicios municipales y autonómicos de España, a pesar de que Manuela Carmena perdió la alcaldía de Madrid y Ada Colau la de Barcelona a manos de una alianza de derecha y de Esquerra Republicana de Cataluña, respectivamente.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.