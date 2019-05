Europa vota: "Amplios sectores obreros apoyan a la ultraderecha por la mala gestión de Bruselas"

Guillermo Heras, director e intelectual español, estrenó en Buenos Aires la obra 'La paz perpetua', que expone las distintas formas de terrorismo contemporáneo y el auge de los extremismos. El dramaturgo conversó con 'Voces del Mundo' sobre la amenaza de los partidos de ultraderecha en las elecciones al Parlamento Europeo que serán del 23 al 26 de mayo.

"La ascensión de la extrema derecha xenófoba, que se vio sobre todo en Europa del Este, llegó a España. Pensábamos que íbamos a estar libres de esa fuerza, pero el franquismo ha irrumpido en el Parlamento andaluz y ahora en el español, y ha tenido un efecto muy malo para la derecha civilizada", apuntó.

Sin embargo, consideró que sería difícil imaginar un nuevo escenario de autoritarismo expandido. "Hay un cambio de paradigma. Grandes sectores obreros apoyan a estos movimientos de ultraderecha por culpa de la mala gestión europea. Entre los chalecos amarillos hay lepenistas, trotskitas y anarquistas. Hay mucho descontento. El socialismo, la socialdemocracia y el comunismo moderado tienen que volver a pensar en los ciudadanos. No creo que haya la barbaridad del fascismo del siglo XX, pero es una barbaridad paralela que no podemos admitir. En España nos ha costado llegar a una democracia", aseguró Heras.

La paz perpetua puede verse todos los martes a las 20 horas en Andamio 90, en Paraná 660, Buenos Aires.

La paradoja del triunfo de Ramaphosa en Sudáfrica

El Congreso Nacional Africano (CNA) ha vuelto a ganar las elecciones en Sudáfrica, y Cyril Ramaphosa, el actual mandatario, ha logrado permanecer en el cargo, aunque los resultados no terminan de convencer a la histórica formación. "La paradoja es que Ramaphosa gana con 'apenas' el 57 por ciento de los votos, con lo cual en Sudáfrica es un fracaso. El CNA es el partido de Mandela, el partido que siempre gana, que lo ha hecho con el 70 por ciento y que si saca menos del 60 se considera que está en crisis. Efectivamente lo está. Ramaphosa ha perdido poder interno. Él le dio un golpe interno a Jacob Zuma, es decir que la del pasado 8 de mayo fue su elección no su reelección", señaló Sergio Kiernan, periodista, escritor y editor del diario Página/12.

Kiernan, gran conocedor del África austral, sostuvo que la política sudafricana se dirime dentro del propio CNA. "Las demás opciones no son claras. Los Luchadores por la Libertad Económica —LLE, que obtuvo un 3,38 por ciento-, son el ala izquierda del CNA. Son los que opinan que hay que expropiar y dejar de perder el tiempo. Y la Alianza Democrática —AD, con casi 21 por ciento-, que no se puede sacar de encima la mancha de ser un partido blanco, de mulatos y gente de dinero. En la provincia de Gauteng, el centro de la clase media negra, el CNA casi pierde, arañó un 50 por ciento", graficó.

"Sudáfrica cumple todos los requisitos del FMI. No hay corridas, no hay devaluación. Siempre hay de un 30 a un 40 por ciento de desempleo. El salario mínimo es de 100 dólares. El tema de fondo es ese. Salvo el LLE, los demás partidos no proponen nada que cambie esta situación", agregó Kiernan.

En el programa se informó a su vez acerca de los asesinatos sistemáticos en Colombia: la semana pasada mataron a sangre fría al documentalista Mauricio Lezama (quien filmaba sobre la violencia en Colombia) y ayer al antropólogo y líder social Luis Manuel Salamanca Galindez en Colombia. También se habló de la solicitud de la oposición venezolana al Comando Sur para que actuara; la suba de los aranceles sobre bienes estadounidenses por parte de China, luego de que el gobierno de EEUU incrementara sus gravámenes en los productos provenientes del gigante asiático; y la reapertura de la causa contra el creador de Wikileaks, Julian Assange, por presunta violación en Suecia.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.