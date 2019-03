¿Qué fue a hacer Bolsonaro a la CIA?

Eleonora Gosman, corresponsal argentina en San Pablo, planteó una serie de interrogantes en torno a la visita de Jair Bolsonaro a EEUU, donde el mandatario brasileño tiene previsto encontrarse con su par Donald Trump. Sobre todo, expuso la sorpresa que generó dentro de Brasil la agenda extraoficial de esta gira.

"Hoy Bolsonaro estuvo en la sede de la CIA, donde fue recibido por su directora, Gina Haspel, conocida por haber estado al frente de un centro clandestino de tortura en Tailandia durante la época de Bush hijo. Y ayer ofreció una cena en la embajada de Brasil en Washington, donde estaban dos personas influyentes de su administración: Olavo de Carvalho y Steve Bannon, estratega de la campaña electoral de Trump", señaló la periodista.

© REUTERS / Ueslei Marcelino Presidente brasileño Bolsonaro afirma que admira a EEUU

De esta forma, la gira de Bolsonaro por Washington sería una forma de impulsar el ala de su gobierno más cercana a Olavo de Carvalho, es decir, la opuesta a los militares, representada por el vicepresidente Hamilton Mourão. "Hay contradicción entre el sector de Olavo, más pro americano, y los generales. Aquí está saltando y por eso Bolsonaro se apura y va a EEUU, para recibir la señal verde y frenar al sector militar", sostuvo Gosman.

Tema relacionado: Secretario de Estado de EEUU prevé resultados "reales" de alianza con Bolsonaro

Uno de los temas que serán tratados entre Bolsonaro y Trump durante su reunión en la Casa Blanca será Venezuela, un tópico que enfrenta a los dos sectores en pugna dentro del gobierno brasileño.

"Si los militares le sacan la alfombra, Bolsonaro cae. La concesión dada a EEUU establece que Alcántara queda bajo la ley brasileña. Mientras, el canciller Araújo propone formar un cordón para que las tropas de EEUU puedan entrar a Brasil para llegar al límite con Venezuela. Pero los militares brasileños no quieren ninguna aventura militar en Venezuela, y así lo dijo Mourao. Uno de los temores históricos de las FFAA de Brasil es el robo de la Amazonía", recordó Gosman, cuyos análisis pueden leerse en www.eleonoragosman.com.

La agenda no oficial del mandatario ultraderechista en Washington, parece dejar más interrogantes que certezas dentro de Brasil: "¿Qué fue a hacer a la CIA? No se sabe", respondió la periodista.

Guatemala: arranca una campaña electoral protagonizada por las mujeres

Guatemala ha dado comienzo a la campaña para elegir al sucesor del presidente Jimmy Morales, imposibilitado de aspirar a un segundo mandato debido a la prohibición constitucional que echa por tierra la reelección. Pero más bien podría tratarse de una sucesora.

"En Guatemala se viven momentos de muchas disputas, sobre todo en la gestión de Morales y su enfrentamiento con la Comisión contra la Impunidad (CICIG) creada por la ONU. Thelma Aldana, la candidata del Movimiento Semilla, adquiere posibilidad electoral por su rol preponderante como fiscal y, sobre todo, en la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina y otros altos cargos por temas de corrupción", aseguró Nery Chaves García, experta en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Costa Rica y colaboradora en Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

© Sputnik / Alexey Vitvitsky La Eurocámara pide a Guatemala respeto a los DDHH y fin de la violencia

Pero entre las candidatas destacan una exprimera dama y la hija de un dictador. "Sandra Torres, exesposa del presidente Álvaro Colom, ha intentado ser candidata en el período pasado. La última encuesta la indica como la favorita. Zury Ríos, hija de Efraín Ríos Montt, tiene un apoyo del 7 por ciento. Ella viene a representar al sector más derechista, con políticas neoliberales y una postura conservadora frente a los derechos humanos", explicó Chaves García.

Más información: "Si la ONU no pudo con estos grupos mafiosos, entonces qué futuro es para Guatemala"

La analista adujo que, pese a la oferta electoral, y a la visible participación de líderes mujeres, ninguna candidatura genera demasiadas expectativas.

"Tenemos por una lado un movimiento muy grande contra la corrupción que le reclama a sus autoridades por el desfalco del Estado, pero hay candidaturas que no presentarán grandes cambios. Mostrarse como un outsider, como hizo Morales, es calmar un poco la demanda del electorado. Pero el presidente no ha roto con las políticas neoliberales y no ha defendido al territorio, a los pueblos indígenas. Se ha rodeado del poder militar y policial para asegurar su estadía en el poder", definió.

En el programa se informó a su vez acerca de la restructuración del gabinete del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , quien solicitó a sus ministros que pusieran sus cargos a disposición para tal fin; la promesa de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, de endurecer las leyes sobre portación de armas luego de la masacre en dos mezquitas en Christchurch el pasado viernes; el tiroteo en la ciudad holandesa de Utrecht que dejó tres muertos y varios heridos; y el triunfo de la candidata liberal Zuzana Caputová en la primera vuelta de los comicios presidenciales de Eslovaquia.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.