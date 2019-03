China, Rusia e India: nuevo polo de defensa agita el orden geopolítico

Los cancilleres ruso, chino e indio acordaron un importante mecanismo de consulta para la defensa, no solo previsto para agresiones extracontinentales sino para dirimir posibles controversias entre ellos. El sinólogo Jorge Malena analizó este pacto en el contexto del actual reordenamiento global.

"El objetivo es fortalecer la capacidad de manejo de las situaciones de crisis, evitar escaladas hacia un posible conflicto, no solo ante la amenaza de EEUU sino ante las eventuales controversias que puedan resultar entre los propios actores firmantes", aseguró el sinólogo Jorge Malena en relación con el mecanismo de consulta de defensa acordado recientemente por Rusia, China e India.

"Esto es importante relacionarlo con la iniciativa de la nueva ruta de la seda, ya que tres de sus seis corredores terrestres atraviesan Rusia. En ese marco, sirve para evaluar hasta qué punto pueden verse amenazadas las inversiones y las infraestructuras con los eventuales ataques del Estado Islámico o de la propia Al Qaeda, que ha resurgido. Es decir, además de la cuestión de defensa está el tema de seguridad y antiterrorismo en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde ya está la mayoría de los países de Asia Central", agregó el miembro consultivo del Comité de Estudios Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

Malena sostuvo asimismo que el acuerdo entre Beijing, Nueva Delhi y Moscú busca potenciar al continente asiático, liderado por estas tres potencias, frente a la presencia de EEUU.

"No solo se está trasladando el poder económico mundial hacia Asia, sino que estos acuerdos entre las potencias del continente asiático va a fortalecer ese crecimiento económico y la consolidación de ese poder económico. Europa, sobre todo Alemania, tiene ante sí el dilema de seguir desconfiando de Rusia y China o reconocer estas nuevas realidades. EEUU se cierra, se desinteresa de ciertas zonas, entonces es esperable que China se proyecte con mayor fuerza sobre Europa", afirmó el experto, quien también integra la Academia Argentina de Estudios de Asia y África.

8M: tres referentes de la lucha de las mujeres

De cara a la gran movilización mundial por el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, 'Voces del Mundo' contó con la palabra de tres referentes que se sumarán al paro de mujeres. María Laura Garrigós, dirigente de la agrupación Justicia Legítima reivindicó la acción global que protagonizarán las mujeres: "Paramos para que se note el aporte fundamental que hacemos a la vida común. Aportamos dos tercios del trabajo gratuito mundial, que no se rankea en los índices. Si no lo hiciéramos, no podríamos mantener esta maquinaria social. El mundo depende del trabajo que nosotras hacemos. Paramos porque estamos cansados y cansadas que cada 30 horas tengamos una muerta solo por ser mujer".

Para Judith Said de la Comisión de Mujer y Derechos Humanos del Instituto Patria, "este 8 de marzo paramos y nos movilizamos en homenaje a nuestras compañeras trabajadoras mártires por defender sus derechos". En tanto, la socióloga e historiadora feminista Dora Barrancos, aseguró que la movilización buscará defender las conquistas alcanzadas y exigir los derechos que aún faltan.

"Necesitamos unirnos de forma decidida y muy fuerte para alcanzar lo muchísimo que nos falta. Necesitamos conquistar el derecho al aborto. Necesitamos modificar el mercado laboral para que las mujeres entren en todas las actividades económicas", resaltó.

En el programa se informó a su vez acerca de las nuevas sanciones contra el gobierno de Venezuela anunciadas por el consejero de seguridad de EEUU, John Bolton, y el pedido del autoproclamado "presidente encargado" Juan Guaidó a la Unión Europea para que incremente las medidas punitivas hacia Nicolás Maduro; la denuncia de la empresa de tecnología china Huawei contra los EEUU por impedir la venta de sus productos en ese país; la dimisión del cardenal francés Philippe Barbarin , arzobispo de Lyon, tras recibir una pena de seis meses en suspenso por haber encubierto los crímenes de pederastia del cura Bernard Preynat; y el veto del organismo electoral de Israel a la participación de un partido árabe en los comicios del próximo 9 de abril, al tiempo que aceptó la candidatura de un dirigente de ultraderechista cuestionado por otras fuerzas políticas.

