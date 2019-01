Filipinas: "Los pobres son las víctimas de la guerra sucia contra los narcos"

Desde 2016 el mandatario filipino gobierna con mano dura: habría casi 13 mil ejecuciones a consumidores de drogas y traficantes, aunque las cifras oficiales hablen de 5 mil muertos. Según la periodista Maribel Izcué, excorresponsal de la agencia EFE en Manila, las víctimas pertenecen a los sectores más pobres pero los peces gordos no caen.

"La guerra contra las drogas fue la columna vertebral de toda la campaña presidencial de Rodrigo Duterte. Lamentablemente el gobierno ha activado una acción policial que se traduce en asesinatos no de grandes traficantes sino de pequeños distribuidores y consumidores de las clases más bajas. La realidad es que no existen enfrentamientos con la policía, son ejecuciones puras y duras. El gobierno reconoce 5 mil muertos, pero organizaciones internacionales como Human Rights Watch los lleva a entre 12 y 14 mil", aseguró Maribel Izcué, excorresponsal de la agencia EFE en Asia y actual redactora jefa de la revista 5W.

De todas formas, las ejecuciones extrajudiciales que llevan adelante las fuerzas de seguridad apenas parecen afectar la popularidad de Duterte.

"La percepción general en Filipinas es que Duterte está haciendo al país más seguro. Llegó al poder con más de 16 millones de votos, es decir, arrasó. Su mensaje rompía con el discurso de la élite política tradicional. Filipinas es un país dominado por una oligarquía y Duterte se diferencia de los demás políticos", explicó Izcué.

"Rusia ganó la contienda con Siria"

La periodista caracterizó a Duterte como un hombre que "ha estado en política por muchos años" pese a que se muestre como un outsider, a la vez que disruptivo — "lanzó mensajes contra la Iglesia católica (algo que nunca nadie se animó a hacer), ha emprendido campañas para el control de la natalidad, está a favor de los derechos LGBT y del diálogo con los independentistas de la región de Mindanao". Es además muy pragmático: "tiene gran sintonía con Donald Trump y auspicia negocios con China", agregó la periodista.

'Voces del Mundo' dialogó además con Luciano Zaccara, director del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University, quien se refirió a las consecuencias de la retirada de las tropas norteamericanas de Siria y el impacto de esta decisión en Oriente Medio. "No todos dentro del Pentágono concuerdan con esa decisión de Trump. No quedan claros los objetivos de la retirada, no se sabe si es parte de un negociación a tres bandas con Rusia y Turquía para salvar la cara de EEUU en un conflicto en el que nunca se sintió cómodo. Hay muchos otros actores con intereses contradictorios, por lo que el conflicto puede volver a recrudecer", dijo.

Zaccara remarcó que la medida adoptada por la Casa Blanca responde a un escenario posbélico de reconstrucción, donde Rusia, Turquía e Irán tendrán un rol protagónico.

"El papel de Rusia ha sido determinante para equilibrar la balanza a partir de 2015 y definir la guerra a favor de Bashar Al Assad. Rusia sigue como garante de los acuerdos en el escenario posbélico. EEUU está tratando de salir de ese escenario para que no le culpen de todo lo mal que ha hecho, tratando de que la situación no sea negativa para sus intereses ni para sus tres aliados en la región: Turquía, Arabia Saudí e Israel ", sostuvo.

En el programa se informó a su vez acerca de la explosión de un coche bomba en una escuela de policía en Bogotá, Colombia, que dejó al menos nueve víctimas fatales y 48 heridos; las negociaciones de la primera ministra británica Theresa May con los líderes de las principales fuerzas políticas a fin de acordar un plan B respecto al Brexit, que deberá ser votado por el Parlamento el próximo 29 de enero; la superación de una moción de censura por parte del jefe de Gobierno griego Alexis Tsipras; y el paro general en Túnez ante la situación económica y el programa de austeridad patrocinado por el Fondo Monetario Internacional.

