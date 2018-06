Opinión: "En Paraguay fracasaron las políticas sociales y de seguridad"

Para el analista político y periodista del diario Última Hora, Roberto Santander, el presidente saliente de Paraguay, Horacio Cartes, terminará su mandato sin haber concretado sus principales promesas de campaña. "El gobierno había prometido reducir la pobreza extrema y Paraguay sigue concentrando una cantidad enorme de personas que vive en la pobreza. En materia de seguridad, el Congreso le dio a Cartes todos los poderes para movilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía en el combate al Ejército del Pueblo Paraguayo. Se gastó mucho dinero y no hay resultados. Cuando asumió en 2013, la deuda pública era de 3 mil millones de dólares, ahora es de 7 mil millones", explicó.

Mario Abdo Benítez, también del oficialista Partido Colorado, logró el triunfo en las elecciones presidenciales del pasado 22 de abril luego de derrotar en las primarias al delfín de Cartes. De hecho, las diferencias entre los colorados ya provocaron cortocircuitos en el proceso de transición. El traslado de la embajada de Paraguay en Israel de Tel Aviv a Jerusalén es uno de eso temas incómodos para el nuevo gobierno.

"El traslado fue cuestionado por el Congreso, por la oposición y por parte de su equipo. Incluso Abdo Benítez y su futuro canciller dijeron que iban a rever el asunto, a revisar esa decisión diplomática, porque no fue consultada con el gobierno electo", señaló Santander.

Sin embargo, sostuvo el analista, el asunto que preocupa a Cartes en estos momentos es la asunción de su banca como senador, para lo cual debería renunciar a la presidencia, en una maniobra cuestionada por su supuesta inconstitucionalidad.

"El presidente está viendo que haya quórum para que el Congreso acepte su renuncia. Pero Cartes no esperaba que los colorados de Abdo Benítez le dieran la espalda. Son cinco senadores de Abdo que frenan la posibilidad de que Cartes asuma su banca. El escenario después del 30 de junio se complica, porque es un nuevo Congreso y los colorados solo tienen 18 bancas en el Senado. Igual los colorados no tiran la toalla, siguen buscando colaboradores y hubo denuncias de ofrecimiento de dinero a cambio de votos", concluyó.

En "Voces del Mundo" se entrevistó además a la antropóloga especializada en Senegal, Paula Reiter, quien ofreció un panorama sobre ese país africano y la condición de migrantes de muchos de sus ciudadanos. "En los '70 surge una inmigración más islámica y masculina enfocada al comercio. Los primeros se dirigen a Francia. Y ahí arrancamos con políticas migratorias cada vez más restrictivas. En 1985, con el tratado de Schengen, España e Italia se convierten en los destinos favoritos hasta 2000 y 2001, que es cuando arrancan las políticas de Frontex, de marcar la soberanía por fuera del territorio europeo. La guardia civil española llegó a regular la costa senegalesa para asegurar que los cayucos, pequeñas embarcaciones que partían de Dakar, salieran hacia las islas Canarias. Se amuralla Europa , entrar es casi imposible", aseguró Reiter, quien agregó que como alternativa muchos senegaleses comenzaron a evaluar otros destinos.

"Antes era a las Canarias o rutas por el Sahara, algo muy peligroso. Entre 2001 y 2005 América Latina se empieza a perfilar como nuevo escenario, si bien queda lejos, por la reactivación económica y porque no había persecución a los inmigrantes".

La experta, que integra el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín, apuntó a la migración como un rasgo de la idiosincrasia del pueblo senegalés.

"Ellos ahorran toda su vida, es gente que ha trabajado toda su vida, de clase media, que en vez de comprarse un auto o ponerse un kiosco, compran un pasaje y van a trabajar afuera para ayudar sus familias. Por una cuestión de salud y de resistencia, los hombres migran solos. Hay una cuestión simbólica del éxito de la masculinidad y de hacerse la América, el american way of life que tanto vende Occidente y queda en las idealizaciones. No hay determinadas posibilidades de inserción laboral y sí hay una construcción simbólica respecto al migrante. Eso va llevando a que hoy en día, gran parte del PBI de Senegal depende de las remesas", dijo Reiter.

En el segmento 'Ayer y hoy en el mundo' la periodista Susana Pelayes recordó el golpe parlamentario sufrido por el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, el 22 de junio de 2012, por supuesto mal desempeño de funciones.

En el programa se informó a su vez acerca del rencuentro entre Beata Mariana de Jesús Mejía-Mejía y su hijo de siete años, Darwin, separados durante un mes por la política migratoria de "tolerancia cero" aplicada por Estados Unidos; el pedido a Malta del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, para que abriera los puertos al barco de la ONG Lifeline con 224 inmigrantes a bordo; y el hallazgo de los cuerpos de los tres periodistas ecuatorianos del diario El Comercio, asesinados el pasado mes de marzo por un grupo disidente de las FARC, al mando de Warter Arizala, alias 'Guacho'.

