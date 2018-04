Opinión: "Si extraditan a Puigdemont será un golpe contra la democracia"

Esta euro-orden de extradición se da en el marco de una fuerte crisis en el gobierno del Partido Popular, aseguró Raventós, doctor en Ciencias Económicas, profesor titular del departamento de Teoría Sociológica, Filosofía del Derecho y Metodología de las Ciencias Sociales en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. "Se trata de un partido corrupto y desprestigiado", subrayó. Y recordó que en todo caso lo que le pide el pueblo catalán es el derecho a la determinación.

"Un 80 % de Cataluña está a favor, no de la independencia, sino del derecho a la autodeterminación, a poder expresar que relaciones quieren tener con el resto del estado español".

