Opinión: "No podemos volver al discurso de odio y de guerra en Colombia"

Disidentes y ex negociadores de la antigua FARC anunciaron la vuelta a la lucha armada. El experto en seguridad Andrés Nieto, de la Universidad Central de Colombia, analizó el tema en GPS Internacional.

"Falta de compromiso de las dos partes"

"Más del 90% de quienes firmaron el acuerdo y se sometieron a una jurisdicción especial para la paz están cumpliendo paso a paso y se están sometiendo a la justicia colombiana y a todos los procesos y protocolos frente al gobierno nacional", aseguró Nieto. "Es lamentable que estos dos personajes que eran líderes representativos de la antigua FARC den este tipo de golpes, porque no solo es un golpe mediático sino político dado que estamos en medio elecciones en Colombia y en menos de dos meses se eligen todos los alcaldes de los municipios y gobernaciones del país", agregó.

"Pero también necesitamos un mayor compromiso del gobierno colombiano porque desde la firma del acuerdo hasta hoy han muerto más de trescientas personas entre líderes sociales y ex combatientes de las FARC, y la protección de la vida debe ser la base en un proceso de paz. Creo que faltó compromiso de las dos partes", sostuvo el experto.

¿Ideología o negocio?

"Los grupos al margen de la ley en Colombia y las guerrillas no son grupos ideológicos-políticos como pasaba en los '40 y '50 sino que están tras un hecho económico y eso se liga con las armas. Resulta que el negocio de las armas en el país es tan rentable como el narcotráfico", señaló Nieto. "Hasta que no ataquemos como región, no solo Colombia, los mercados de consumo y distribución de drogas, armas y trata de personas, este tipo de grupos van a seguir intentando cooptar y llegar a manejar esas economías ilícitas", añadió.

"Se afecta la paz en el orden internacional. Mediáticamente es una imagen muy desfavorable", dijo Nieto en entrevista con Sputnik y radio M24.

Ignacio Copani: un artista comprometido con la realidad política argentina

Además en GPS Internacional, dialogamos con el célebre cantautor argentino Ignacio Copani sobre la situación de crisis en su país y sus perspectivas sobre el futuro. "Los CEOs de las grandes empresas están capacitados para cosas muy alejadas del bien común, pueden ser exitosos en sus tareas específicas, pero cuando hablamos de poder gestionar no para la optimización de la ganancia sino de la felicidad y del futuro del pueblo, la pifian", consideró Copani.

"No me provoca ninguna expectativa un gobierno neoliberal. Sus genes tienen que ver con lastimar a los más débiles", agregó.

Conocemos a la "docente del año" en Uruguay

"Se vienen tiempos muy buenos, lo puedo decir desde mi lugar de optimista profesional. La fe, la esperanza es un deber que uno tiene. En lo económico creo que va a haber una gran recomposición del consumo interno, obviamente partiendo de la base de un triunfo amplio del campo popular en las próximas elecciones ", destacó. "Este gobierno en su afán por los mercados, una entidad que nunca nadie conoce, han hecho que el precio del trigo y la harina que paga el ciudadano común sea igual que el que se exporta, sin la mínima intervención. Lograron que el pan sea casi un bien suntuario, desprotegiendo totalmente la mesa de los argentinos. Eso no fue nunca así", explicó Copani.

En el cierre cultural, les acercamos la historia de la profesora Ana Cecilia Paz del liceo de la localidad de Pintadito en el departamento de Artigas (Uruguay) que ganó el premio al "docente del año" que organiza la Fundación Varkey, elegida por su proyecto para la potabilización del agua en su comunidad y el uso responsable del recurso.

