¿Qué se puede esperar de la misión de Bachelet en Venezuela?

"La visita de Bachelet había sido largamente esperada en Venezuela. Contrariamente a lo que se hubiera podido suponer, dada la matriz mediática que normalmente se impone, fue solicitada por el gobierno venezolano, no por la oposición, porque se busca exponer a la Alta Comisionada de la ONU los efectos que ha tenido el bloque financiero y la guerra económica impuesta por EEUU a Venezuela", señaló Siris.

"En esta decisión del gobierno venezolano que tiene ya un buen tiempo de ser planteada se cumplieron todos los pasos que se suelen cumplir en estas misiones internacionales. Primero fue una comisión técnica de la Alta Comisionada a trabajar con organismos de gobierno, ong's, partidos políticos, etc., preparando la cancha y armando la agenda para la visita de Bachelet", agregó.

"Quizás la primera repercusión insospechada fueron las declaraciones del propio Juan Guaidó que dijo que tampoco fueran a esperar gran cosa de la visita de una persona, porque para ellos el diagnóstico ya estaba hecho y la ruta para salir de la situación también estaba predeterminada. Una declaración que fue considerada como una suerte de paraguas ante la posibilidad de que lo que diga Bachelet no vaya a satisfacer plenamente a la oposición", subrayó Siris.

El periodista también hizo referencia a los últimos escándalos de corrupción en la oposición venezolana. "A partir del momento en que se hizo la operación del 23 de febrero de este año cuando el pretendido ingreso de ayuda humanitaria, que resultó no ser tal, en la frontera entre Santander y Táchira, Guaidó designó a dos representantes en Cúcuta para atender a los militares que desertaban de Venezuela. Lo cierto es que fracasó el intento de golpe de estado y el pasaje masivo de militares no sucedió", explicó.

"Los militares fueron alojados en hoteles y el primer gran disparate era la abultadísima cifra que se manejaba, se hablaba de 1.450 efectivos militares que habrían desertado, pero luego cuando se pasaba lista en la FANB no faltaba ese número, sino que no superaba los 700 y los otros en realidad eran o exmilitares, amigos o facturas falsas. Se habla de un desfalco de 700.000 dólares realizado por Rosanna Barrera y Kevin Rojas que incluyen desde compra de ropa de diseñador, cenas lujosas, etc.", dijo Siris en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', dialogamos con la investigadora Gisela Brito, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), acerca de la última encuesta del escenario político electoral en Argentina. "Indagamos acerca de los sentimientos que generan los dirigentes políticos en la ciudadanía. Con la figura de Alberto Fernández, que es hasta ahora relativamente poco explorada dado lo inesperado de su candidatura, encontramos que el 41,8% manifiesta sentimientos positivos contra un 27% negativos. Si lo comparamos con la medición de mayo del presidente Mauricio Macri vemos que hay 7 de cada 10 argentinos que sienten rechazo o decepción por su figura", indicó Brito. "Las posibilidades de reelección de Macri son bastante complicadas de cara a las próximas elecciones", agregó. "Los votantes de Sergio Massa se reparten más hacia la fórmula de Alberto Fernández que hacia Mauricio Macri", puntualizó la investigadora.

"Sin ninguna duda la principal preocupación de los argentinos tiene que ver con cuestiones económicas, tanto en lo macro como en lo micro. Cuando indagamos sobre el fantasma de la crisis del 2001, el 59% tiene el temor de revivirla y eso da cuenta de la profundidad de la crisis que se está atravesando y cómo la percibe la ciudadanía", destacó Brito.

En el cierre, conocemos más sobre el trabajo que realiza en Argentina la Fundación Espartanos, una organización sin fines de lucro que busca bajar la tasa de reincidencia delictiva a través del rugby, la educación, el trabajo y la espiritualidad. Conversamos con su fundador, el abogado y ex jugador, Eduardo "Coco" Oderigo.

