Excanciller: "Habrá consecuencias muy lamentables para Paraguay por trasladar embajada a Jerusalén"

"Anteriormente ya Paraguay tuvo algunos intentos cuando estableció su embajada en una localidad cercana a Jerusalén, llamada Mevaseret, pero a raíz de la presión que de adentro y de afuera se ejerció sobre la actitud de Paraguay decidieron volver a Tel Aviv donde correspondía que funcionara la embajada", señaló Hamed Franco.

Más información: Nikki Haley agradece a Guatemala decisión de trasladar embajada a Jerusalén

"El presidente Cartes visitó dos veces Israel sin justificación alguna, porque no hay un intercambio comercial importante. No extraña, en consecuencia, que Paraguay en forma apresurada e impensada sea el segundo país en Latinoamérica, después de Guatemala, que toma la decisión de trasladar su sede diplomática a Jerusalén", agregó.

"Yo creo que va a traer consecuencias muy lamentables para Paraguay, como un mayor aislamiento, que se intentó de alguna manera quebrar cuando el presidente Lugo asume el gobierno y nosotros la conducción de la política exterior", dijo el excanciller paraguayo (2008-2009).

© Sputnik / Kristina Afanasieva Embajador palestino en Uruguay: traslado de embajadas a Jerusalén es "ilegal"

Hamed Franco, historiador y diplomático, quien estuvo acreditado como embajador de Paraguay en Líbano, Siria, Qatar y Kuwait, también analizó la situación en Medio Oriente. "El panorama es peligroso y muy preocupante. Como se recuerda, con el pretexto de la presencia de armas químicas en Duma hubo una intervención directa de las potencias. Se está concluyendo, con la investigación que lleva a cabo la organización internacional a cargo de estos trabajos y declaraciones de los mismos protagonistas, que todo fue un montaje, fundamentalmente británico, para justificar el ataque que se hizo con misiles", subrayó.

"Hay una expectativa especulativa de varios de los protagonistas de la región de sacar réditos de esta situación. En el panorama incluso se perfila la posibilidad, porque se habla abiertamente, de que tanto Siria como Irak e Irán puedan ser fragmentados", dijo Hamed Franco en entrevista con Sputnik y radio M24.

© AFP 2018 / Cristina Vega Renuncian ministros de Interior y de Defensa de Ecuador por la situación en la frontera

Además en 'GPS Internacional', nos adentramos en la realidad política en Ecuador tras la decisión del presidente Lenín Moreno de pedir la renuncia de todo su gabinete ministerial. "El presidente, desde mi lectura, no se consolida todavía como lo que era Correa: un conductor. Porque se puede cuestionar a Correa, o estar en contra de él, pero no se discute que era un conductor", explicó el politólogo ecuatoriano Oswaldo Moreno, director de CPI Latinoamérica. "Estamos en una situación donde revivimos una crisis producto del terrorismo, algo que no vivíamos desde los '80, con una ineficacia tanto de la cancillería como de quien era el ministro de Defensa que generaron algunas críticas desde la misma sociedad y la misma prensa con la que Moreno tiene un pacto de hecho", añadió.

"Tuvimos uno de los hechos más oscuros de nuestra historia que fue el asesinato de tres periodistas secuestrados y definitivamente la acción del gobierno tanto en la gestión de la crisis como en lo comunicacional fue ineficiente, al punto que todos los hechos referentes al tema nos enteramos por la prensa colombiana", subrayó Moreno.

Temas relacionados: El presidente de Ecuador anuncia la decisión de desmantelar la Secretaría de Inteligencia

En el cierre, conversamos con el periodista colombiano Jorge Enrique Botero sobre su libro "Simón Trinidad: el hombre de hierro" que hace referencia a la historia de este militante revolucionario que permanece en una prisión de máxima seguridad en EEUU.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.