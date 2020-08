Chile: A 10 años del rescate de los 33 mineros, las muertes continúan

A pesar de la magnitud del accidente, de su gran repercusión mediática internacional y de las demandas de las organizaciones de mineros, las muertes continúan y miles de trabajadores del sector en Chile enfrentan serias amenazas en sus tareas. El Estado aún no ha ratificado el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a seguridad, salud e higiene en minas.

"Este es un mes relevante para la minería chilena, en el que celebramos el día del trabajador minero [10 de agosto]. Y de alguna forma, 10 años atrás tuvimos el caso publicitado de la mina San José, donde estuvieron los ojos del mundo", contó a Sputnik Gustavo Tapia, presidente de la Federación Minera de Chile.

Los 33 mineros —de entre 19 y 63 años— estuvieron atrapados por 69 días a 600 metros bajo tierra. Finalmente todos fueron rescatados con vida en un amplio y complejo operativo. En aquel entonces, Sebastián Piñera cumplía los primeros meses de su gestión en el poder, culminada cuatro años después. En 2018 volvió a ser elegido como mandatario.

"Lo único que vimos fue usar y abusar de este triste episodio por parte del Gobierno para posicionarse a nivel internacional", consideró Tapia.

"Si bien es cierto que conmemoramos la fecha, y no tuvimos que lamentar muertes, esa experiencia debió haber sido el inicio de cómo afrontar la seguridad en la minería", añadió.

Desde 2010 a la fecha, alrededor de 550 trabajadores del sector han perdido la vida. El último accidente fue el pasado 20 de julio en la mina de oro privada La Poderosa, en el norte de Chile.

El caso Uribe sacude Colombia

El senador Iván Cepeda aseguró que "no hay persona por encima de la ley", en referencia a la confirmación en la víspera del arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por un caso sobre manipulación de testigos. El legislador del partido Polo Democrático aseguró a Sputnik que la decisión de la Corte de Justicia es "histórica".

"Se ha tomado una decisión judicial inédita en nuestra historia. [Uribe] es un hombre poderoso, tal vez el político que tuvo más influencia en las últimas décadas en el país. Eso muestra que nuestra Justicia no tiene límites en ser coaccionada o intimidada por el poder político", indicó Cepeda.

La investigación contra Uribe inició en 2018, pues el actual senador habría intentado torcer el testimonio de testigos que lo acusaban de promover el paramilitarismo . Uribe los habría presionado para acusar a Cepeda de fabricar testigos en su contra, pero la Justicia dio vuelta a sus argumentos y procesó al exmandatario.

En tanto, el presidente Iván Duque —miembro del partido Centro Democrático, fundado por Uribe— dijo que es y será "siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien se ha ganado un lugar en la historia de Colombia".

Uribe por su parte escribió en Twitter que la situación le causa tristeza por su familia y por "los colombianos que creen que algo bueno he hecho por la patria". Por otro lado, este miércoles 5, resultó positivo de COVID-19.

​Uruguay: 10 años del incendio en la cárcel de Rocha

Sobrevivientes y familiares de personas fallecidas en el incendio de una cárcel uruguaya en el departamento de Rocha, buscan reabrir la causa a una década de la tragedia.

El 8 de julio de 2010, 12 reclusos del centro carcelario ubicado al este del país, murieron a causa del fuego que se inició en su celda accidentalmente. A pesar de los pedidos de auxilio inmediatos, la guardia demoró en abrir la puerta y solo ocho lograron sobrevivir.

La Justicia archivó la causa en 2012 y el Estado no reconoció su responsabilidad, a pesar de las pésimas condiciones en que se encontraba el edificio.

El hacinamiento y las deficientes instalaciones eléctricas, entre otros factores, preocupaban a los presos.

"[La situación] era una bomba de tiempo. Yo hablé con el director una semana antes. Era algo que se sabía que podía pasar y se pudo haber evitado", dijo a En Órbita Eduardo Mederos, sobreviviente de la tragedia.

Mederos aseguró que pudo sobrellevar la situación y las secuelas gracias al apoyo de su familia.

"[Luego del incendio] estuve años sufriendo ataques de pánico, no dormía con la puerta cerrada, no prendía una estufa y me aislé de todo el mundo. Estoy casi ciego, me quemé el 25% del cuerpo. Lo más triste es que no se haya hecho Justicia. Lo que no me deja dormir es que los culpables estén afuera", afirmó Mederos.

