EEUU al borde del descontrol por la economía, el coronavirus y Trump

Donald Trump desestima el mensaje de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre que el país podría ser el próximo epicentro del COVID-19 si no aumenta las medidas de prevención. Con estados como Nueva York en emergencia, el Gobierno no reacciona. 'En Órbita' consultó al analista económico mexicano Pedro Tello Villagrán.

"El cierre de la economía del país puede causar más muertes que el coronavirus. (…) No podemos apagarla y pensar que estará bien. Eso provocará más muertes incluso que cualquier cosa que estemos hablando respecto al virus", dijo este martes 24 el presidente Donald Trump.

Sus dichos pueden tomarse como respuesta a la advertencia previa de la OMS, que observa una "gran aceleración" en los casos positivos de COVID-19 en el país , el que podría convertirse en el nuevo epicentro de la crisis.

En Órbita dialogó con el analista económico mexicano Pedro Tello Villagrán, quien opinó sobre la nueva situación de la economía mundial ante el traspié de EEUU, país del que "se esperaba se mantuviera razonablemente funcionando este año, al estar a la vanguardia".

"A diferencia de la desaceleración económica prevista en la Unión Europea, y la ocurrida en China y por ende por su presencia en Asia y en América respecto a sus proveedores, el avance del coronavirus y medidas de aislamiento en estados como California han cambiado por completo el panorama", explicó el entrevistado.

En las últimas 24 horas, 85 % de los nuevos casos detectados a nivel mundial estuvieron en Europa y EEUU, según la portavoz de la OMS, Margaret Harris, quien agregó que 40 % pertenece al país norteamericano. Actualmente son más de 51.500 los infectados y superan los 600 los muertos.

Tello Villagrán también se refirió a los cuidados y su alcance en la economía no solo del país potencia, sino también del resto de los países.

"Al margen de las medidas de resguardo al sistema de salud que se tomen, la velocidad de expansión del COVID-19 hará que el impacto económico a futuro, por las medidas de prevención y de contención, provoque una caída más duradera. (…) La economía de EEUU, que podría arrastrar al mundo a una recuperación, va inevitablemente a una recesión", manifestó Tello Villagrán.

México, como vecino de EEUU, es una de las naciones que más se verán perjudicadas con la desaceleración económica de Washington. Sobre esta situación también se manifestó el entrevistado.

En todo el mundo más de 414.000 personas se infectaron con el coronavirus a nivel mundial y los fallecidos superan los 18.500.

Polémica en El Salvador

Casi 500 personas fueron detenidas en la víspera por violar la cuarentena obligatoria impuesta desde el domingo 22 de marzo para detener el avance del coronavirus. Los arrestados deben cumplir ahora con el aislamiento en dependencias policiales.

Desde la procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se cuestionó que los ciudadanos no cuenten con información suficiente sobre lo que está permitido y lo que no durante este período. El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas denunció que se trata de detenciones que no cumplen con las garantías mínimas de derechos.

En tanto, este lunes 23 la Asamblea Legislativa aprobó la reforma del decreto de emergencia nacional para permitir las compras directas durante la crisis. El proyecto fue enviado por el presidente Nayib Bukele, quien mantiene un enfrentamiento con los legisladores desde su asunción en junio de 2019.

"El conflicto entre el presidente y la Asamblea ha pasado a un segundo plano. La coyuntura actual propone la búsqueda de diálogo que atienda al impacto de la pandemia", dijo a En Órbita el sociólogo salvadoreño Armando González.

Las medidas económicas anunciadas por Bukele, que incluyen la suspensión de pago de alquileres, tarifas públicas y créditos hipotecarios por tres meses, fueron saludadas por ciudadanos de todo el mundo a través de las redes sociales.

En su diálogo con En Órbita, González se refirió a la popularidad del mandatario y a su posicionamiento como líder político.

Jornada de reflexión en Argentina

Este 24 de marzo se conmemoró en el país sudamericano el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La fecha refiere al inicio de la última dictadura que sufrió la nación entre 1976 y 1983.

En esta oportunidad, organizaciones de derechos humanos lanzaron una web que reúne 4.903 documentos sobre la última dictadura, entregados por el Gobierno estadounidense en 2019.

Sobre la importancia de esta fecha de reflexión, En Órbita conversó con la docente y dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores de Argentina, Cele Fierro.

