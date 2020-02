Putin evalúa eficiencia del Servicio Federal de Seguridad de Rusia

"El número total de crímenes terroristas —que incluyen, además de los atentados per se, reclutamiento para organizaciones terroristas, llamamientos públicos al terrorismo y toma de rehenes, entre otros— sigue disminuyendo. De nueve crímenes cometidos en 2018 a cuatro en 2019, mientras que 57 crímenes de ese tipo fueron prevenidos", declaró el presidente ruso.

Asimismo, Putin agradeció a EEUU la ayuda en la prevención de un atentado terrorista en San Petersburgo a finales de 2019:

"Gracias a la información oportuna del FBI el 27 de diciembre del año pasado, fueron detenidos dos miembros de ISIS (grupo terrorista prohibido en Rusia) que estaban preparando ataques sangrientos durante las celebraciones de Año Nuevo", puntualizó.

Vladímir Putin llamó al Servicio Federal de Seguridad acontra ciberataques y dedicar atención especial a la protección de la información confidencial.

Mientras tanto, Washington no consigue persuadir a Damasco a que mantenga negociaciones con los terroristas en la provincia de Idlib. Así lo ha dicho en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, dedicada a la situación en Siria, el embajador de Rusia ante esa organización Vasili Nebenzia.

"Ustedes se ponen a hablar de los sufrimientos de la población civil y de una tregua duradera toda vez que los terroristas tan mimados por Uds. se ven amenazados. No dejaremos de respaldar al legítimo Gobierno sirio que libra una lucha legal contra el terrorismo internacional", subrayó el diplomático ruso.

En otro orden, el presidente Donald Trump dijo que no quiere prohibir a las compañías norteamericanas realizar negocios con China y vender a ese país artículos altamente tecnológicos, incluyendo chips y motores de aviones. El inquilino de la Casa Blanca declaró que no se apresta a contener el comercio so capa de la seguridad nacional.

Lo curioso del caso es queentre la RP China y EEUU fue desatada por Trump precisamente bajo el pretexto de la seguridad nacional.

Según el experto chino Wang Zhimin "Trump sigue tratando por todos los medios de contener el desarrollo de China. Por otra parte, tampoco puede desatender los intereses de su país, puesto que la rivalidad entre las dos superpotencia reporta más perjuicio que provecho".

El experto chino estima que el desarrollo económico es un asunto de suma importancia para el presidente estadounidense, más aún, teniendo en cuenta las cada vez más próximas elecciones.

Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.