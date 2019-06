Finalmente Putin y Trump se reúnen

"Se ha reiterado e incluso ha habido voluntad de debatir varias cuestiones desde la economía hasta la seguridad estratégica. Hemos reafirmado nuestras iniciativas a este respecto. El presidente Trump dijo que iba a encargar a los altos funcionarios estadounidenses a ocuparse de estos temas con sus homólogos rusos", indicó el ministro al destacar el "clima constructivo" que reinaba en la cumbre del G20".

En la reunión de Putin y Trump , participaron también altos cargos administrativos de los dos países. Según la Casa Blanca, los líderes abordaron la situación en torno a Irán, Siria, Venezuela y Ucrania, hablaron de las relaciones bilaterales. Los mandatarios coincidieron en que el mejoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia responde a los intereses de ambos países y del mundo entero.

El presidente ruso, Vladímir Putin, invitó a su par estadounidense, Donald Trump, a visitar Moscú en 2020 para asistir al 75 aniversario de la Victoria sobre la Alemania nazi, comunicó el asesor de la presidencia rusa para los asuntos internacionales, Yuri Ushakov.

Según el vicepresidente primero del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación (Senado de Rusia), Vladímir Dzhabárov, es un paso adelante, más aún que ambos líderes hace tiempo ya que no se reunían. Esto evidencia que se han acumulado muchos problemas cuya discusión ya no se podía posponer. Cabe suponer que se han debatido los temas de mayor actualidad. Lo importante es que hay contactos, hay negociaciones.

Ariel Noyola Rodríguez, analista internacional mexicano, comentó el tema: "Evidentemente, las relaciones entre EEUU y Rusia convienen al mundo, que sean de mutuo beneficio, respetuosas, que haya una cooperación para el desarrollo a favor de ambos países y dejar a un lado el unilateralismo que acostumbra imponer Washington. Asimismo, el papel del Gobierno ruso será y es fundamental en la resolución en el diálogo para atender la crisis política en Venezuela y para ejercer de mediador en el tema de Irán. Esperemos que se pueda alcanzar un piso de entendimiento, para que ambos países puedan construir una mejor relación".

En otro orden, los líderes que conforman el bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) reafirmaron su compromiso con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el multilateralismo en la reunión informal que mantuvieron en el marco de la reunión del G20.

Vladímir Putin pidió a los países del grupo BRICS que aumenten el uso de divisas nacionales en los pagos internacionales. El mandatario ruso se pronunció asimismo por la integración de los sistemas de pago en el marco del grupo BRICS, así como por la creación de un canal de comunicación independiente entre los bancos nacionales.

En la reunión de los BRICS en Osaka, Rusia llamó a la implementación conjunta de la iniciativa de Brasil sobre el bloqueo a las fuentes de financiamiento del terrorismo, y a poner coto a la propaganda del extremismo.

El presidente de China, Xi Jinping, llamó por su parte a los países de los BRICS a elevar su capacidad competitiva y a participar más activamente en la colaboración innovadora global.

Mientras, el expresidente de Ucrania, Petró Poroshenko, escribió en Facebook lo siguiente: "Moscú logró el retorno a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) y, de tal modo, dio el primer paso al reconocimiento europeo de Crimea como territorio ruso".

El político ucraniano subrayó que Kíev cada vez conseguía la prórroga de las sanciones antirrusas, si bien, tal como escribe, "no era nada fácil". Además, calificó de absolutamente justificada la retirada de la delegación ucraniana de la sesión de la PACE tras la restitución de los poderes de la delegación rusa.

Esta semana Rusia fue invitada para participar en la sesión de la PACE que, posteriormente, tomó una resolución que ratifica la plenitud de poderes de la delegación rusa.

Los medios de comunicación dominantes de Occidente se niegan a publicar un artículo del relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, en el que narra las irregularidades en el caso del fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange.

Al respecto, Aitor Martínez Jiménez, uno de los abogados de Assange, dio a nuestra emisora su comentario: "Según identifica el relator, jamás había visto una campaña de desprestigio internacional como la que han orquestado cuatro jurisdicciones. Medios de comunicación occidentales no se han hecho eco y no se han dignado a publicar el informe en relación al caso Assange. No se puede silenciar un informe de esta envergadura realizada por una de las más altas autoridades en materia de DDHH en el mundo. La persecución judicial contra el Sr. Assange desde EEUU genera un gravísimo precedente para la libertad de prensa a nivel mundial".

Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.