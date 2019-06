Medios dominantes de Occidente vetan artículo del relator de la ONU sobre Assange

"Me refiero a The Guardian, Times, The Financial Times, Sydney Monitor, Australian Times, Canberra Times, The Telegraph, The New York Times, The Washington Post, Thomson Reuters foundation y Newsweek", dijo el relator independiente de Naciones Unidas.

Melzer indicó también que la cadena televisiva británica BBC se opuso a que participe en uno de sus programas.

Esta tendencia, enfatizó, es muy peligrosa ya que silenciar hechos en casos como el del ciberactivista Julian Assange o el del periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi puede tener consecuencias graves para la libertad de expresión.

"Si la sociedad no despierta pronto, tendremos más casos similares [al asesinato de Khashoggi]", alertó.

Assange se refugió en la sede diplomática ecuatoriana en Londres en 2012, tras perder todas las apelaciones contra la extradición que el Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la Fiscalía sueca que lo requería para investigarlo por presuntos delitos sexuales.

El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podía enfrentar la pena capital por haber destapado las atrocidades del Ejército estadounidense en Irak y Afganistán.

Assange fue arrestado el 11 de abril pasado después de que el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anulara el asilo que le había concedido su antecesor Rafael Correa.

El 1 de mayo una corte londinense condenó a Assange a 50 semanas de prisión por incumplir las condiciones de su libertad en julio de 2012.

Estados Unidos solicitó su extradición para juzgarlo por publicar documentos secretos comprometedores.

Khashoggi, conocido por sus críticas a las autoridades saudíes, fue visto con vida por última vez el 2 de octubre de 2018, cuando entró en el consulado de su país en Estambul para recoger algunos documentos, y allí fue estrangulado y descuartizado, según la Fiscalía turca.

Melzer instó a los medios dominantes occidentales a seguir el ejemplo de la prensa rusa que logró la liberación del periodista Iván Golunov al que unos policías detuvieron supuestamente con varios paquetitos de drogas.

"Cuando veo que en Rusia tres periódicos realizan juntos una campaña y logran que el Gobierno ponga en libertad al periodista y destituya a funcionarios corruptos, y luego veo que en Occidente no podemos obligar a los medios a contar hechos que son cruciales para su propia supervivencia como agencias independientes, esto me genera una gran preocupación", indicó.

Golunov, de 36 años, que llevaba a cabo una investigación anticorrupción, fue detenido el 6 de junio en el centro de Moscú con varios paquetes de drogas que presuntamente le pertenecían.

Numerosos medios rusos denunciaron graves irregularidades en el caso, la falta de pruebas que relacionaran al comunicador con las drogas halladas y malos tratos que sufrió el periodista tras el arresto.

El 11 de junio el ministro del Interior, Vladímir Kolokóltsev, tras evaluar el caso anunció el cierre del expediente debido a la ausencia de pruebas.

Dos días después fueron destituidos dos generales del Ministerio del Interior por el arresto de Golunov.