Putin rehúsa evaluar la política de Trump

"Ahora no quiero (...) evaluar lo que hace, si es justo o no", dijo Putin en una entrevista con el periódico The Financial Times.

Explicó que Trump "cree que la distribución de recursos e ingresos de la globalización en la última década fue injusta respecto a EEUU", lo que puede influir en sus decisiones económicas y políticas.

Al mismo tiempo, indicó que busca "entender los motivos de su comportamiento".

Al ser preguntado si la política de Trump beneficia a Rusia, Putin propuso pensar si beneficia al propio EEUU.

Trump "tiene su propia visión del mundo y de los intereses nacionales de EEUU", indicó Putin al calificarlo de "una persona de talento" que "conoce muy bien qué espera de él el elector".

Putin y Trump sostuvieron un encuentro en los márgenes de la cumbre del G20, que se celebra los días 28 y 29 de junio en la ciudad japonesa de Osaka.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, lo calificó de "sustancial".

Vídeo: Entre risas y palmadas: así comenzó la cumbre del G20 en Osaka para Putin y Trump

Según la Casa Blanca, los líderes abordaron la situación en torno a Irán, Siria, Venezuela y Ucrania, hablaron de las relaciones bilaterales.

Los mandatarios coincidieron en que el mejoramiento de las relaciones entre Washington y Moscú está en los intereses de ambos países y del mundo entero.

Putin y Trump acordaron también continuar las conversaciones sobre el control de armas.