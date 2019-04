Putin y Kim estrechan relaciones y califican de "sustancial" su primer cara a cara

La cumbre ya calificada de histórica centró su atención en dos puntos clave: la desnuclearización de la península coreana y el ahondamiento de la relación bilateral, según confirmaron ambos líderes.

En una rueda de prensa posterior a las conversaciones, el presidente Vladímir Putin, se pronunció por una desnuclearización total de Corea del Norte, pero insistió en proporcionar al Gobierno norcoreano las garantías necesarias para impulsar el desarme y restablecer la confianza.

"La República Popular Democrática de Corea necesita que le garanticen la seguridad y la preservación de su soberanía. Sería correcto pensar en algunas "garantías internacionales", dijo Putin.

"¿Qué otras garantías, si no las del derecho internacional? Es temprano para hablar del carácter de estas garantías, pero es necesario dar los primeros pasos para fomentar la confianza", opinó el presidente anfitrión.

Lo más importante es "restablecer el vigor del derecho internacional, volver a una situación en la que el derecho internacional, y no la ley del más fuerte, definan el panorama mundial", recalcó.