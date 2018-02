¿Por qué Israel no se atreve a usar sus cazas de quinta generación en Siria?

Las Fuerzas Aéreas de Israel anunciaron a comienzos de diciembre de 2017 que sus nueve cazas F-35 estaban listos para el combate. No obstante, ni una sola de estas aeronaves de quinta generación participó en los recientes ataques perpetrados en Siria, sostiene el periodista Mijaíl Jodarénok.

El columnista analiza en su artículo, publicado por el portal ruso Gazeta.ru, las posibles razones por las que Israel no empleó el "efecto sorpresa" y no se atrevió a utilizar en sus recientes ataques contra 12 instalaciones militares en Siria el F-35, que cuenta con tecnología furtiva. En vez de esta aeronave, Tel Aviv empleó el caza F-16.

© Sputnik/ Servicio de prensa de las Fuerzas Armadas de Israel Israel, cuesta abajo y sin frenos hacia una guerra con Irán en Siria

Según Tomer Bar, jefe del Estado Mayor de Israel, los citados ataques —uno de ellos efectuado contra un centro de mando iraní y situado en la parte central de Siria— se ejecutaron en el marco de la operación más grande que las Fuerzas Aéreas israelíes han llevado a cabo desde 1982.

¿Por qué el F-35 no participó en la operación?

De acuerdo con Jodarénok, los analistas no excluyen la posibilidad de que los cazas F-35 sean empleados por Israel en otras operaciones. Otros afirman que las Fuerzas Aéreas de Israel no están seguras del avión o dudan del nivel de pericia de sus pilotos en el pilotaje de estas aeronaves de quinta generación.

Lea más: EEUU reitera su apoyo a Israel tras derribo de avión en la frontera con Siria

Según el periodista, entre otras explicaciones, los exfuncionarios de Israel destacaron que hasta ahora Tel Aviv no ha conseguido equipar los F-35 con sus propias armas de destrucción aérea.

"Si las armas, que Israel utilizó en el ataque perpetrado contra el aeródromo sirio T-4, fueran colgadas en los pilones situados bajo las alas del F-35, la aeronave de quinta generación perdería una de sus principales peculiaridades: su tecnología furtiva", aseguró un militar que prefirió mantenerse en el anonimato.

Otros expertos explicaron que la decisión de Israel de emplear el F-16 se debe a la necesidad de preservar los F-35 para los combates que se librarán en un futuro contra los sistemas de defensa antiaérea de un enemigo más fuerte.

Según otra versión, Washington podría haber impedido o incluso vetado el uso de los F-35 israelíes —que fueron producidos en EEUU— en Siria debido a su preocupación de que los especialistas rusos e iraníes recolecten información sobre su 'joya' de tecnología furtiva.

Sin embargo, algunos no comparten este punto de vista. "Esto sería poco probable (…). Si estos aviones han sido suministrados a Israel, pues pertenecen a este Estado y son utilizados por los israelíes", aseguró el exembajador estadounidense en Israel Martin S. Indyk.

Por su parte, Abraham Assael, general retirado de las Fuerzas Aéreas de Israel y ejecutivo del Instituto Fisher para Estudios Aéreos y Espaciales Estratégicos, fue el único funcionario que accedió a comentar los ataques de manera abierta con Jodarénok.

Lea también: Las cartas sobre la mesa: ¿por qué Israel ataca Siria?

Según el expiloto israelí, Tel Aviv no tenía motivos para arriesgar con un activo estratégico como el F-35 en atacar blancos tan "insignificantes".

"Si los altos mandos de las Fuerzas Aéreas de Israel hubieran pensado que estos blancos eran estratégicamente importantes, estoy seguro de que habrían barajado la posibilidad de utilizar el F-35. En la práctica no lo hicieron. Los blancos no eran tan importantes. No había necesidad de arriesgar los aviones F-35 a comienzos de su entrada en servicio en las Fuerzas Aéreas de Israel", explicó Assael.

© REUTERS/ Baz Ratner Israel no prevé limitarse en sus acciones en Siria

La bomba guiada Spice

Aunque desde las Fuerzas Armadas del país hebreo se negaron a comentar qué tipo de arma había sido utilizada en el ataque contra un centro de mando iraní en Siria, Jodarénok recuerda que muchas fuentes señalaron que los aviones israelíes podrían haber utilizado la bomba de alta precisión Spice.

"La empresa israelí Rafael Advanced Defence Systems empezó a trabajar en esta arma de alta precisión aire-tierra a inicios de los años 60 del siglo pasado", explicó Konstantín Makienko, vicepresidente del Centro de Análisis de Estrategias y Tecnologías de Rusia.

La familia Spice está formada por proyectiles autónomos de clase aire-tierra capaces de aniquilar blancos con alta precisión incluso en condiciones de un ataque masivo.

Por qué Israel perdió el F-16

De acuerdo con Mijaíl Jodarénok, prácticamente todos las fuentes anónimas de Israel entrevistadas por él reconocieron que las Fuerzas Aéreas del país hebreo evaluaron mal la situación en Siria. Ellas no esperaban que los sistemas de defensa antiaérea de Siria fueran capaces de dar una respuesta tan eficaz.

El sistema de misiles antiaéreo S-200 (designación OTAN SA-5 Gammon), producido en la época de la URSS, pudo haber abierto fuego contra las aeronaves israelíes apoyado por el sistema de misiles Buk.

Le podría interesar: El ataque israelí contra Siria: "Israel tiene sus demonios"

El periodista enfatiza que actualmente se desconoce cuál de estos dos sistemas hizo el mayor aporte a la caída del caza israelí F-16. El único hecho que se conoce es que Israel no solo perdió su primera aeronave en 36 años sino que la imagen de su aviación, considerada invencible, también salió perjudicada.

"Es la primera pérdida de un avión de combate israelí causada por el impacto de un misil enemigo registrada desde el 20 de noviembre de 1983 cuando un caza Kfir fue derrumbado sobre el territorio del Líbano a raíz del fuego abierto por las fuerzas palestinas", explicó Makienko.

Sin embargo, para la Defensa de Siria, el F-16 es el primer avión israelí derrumbado por Damasco desde el 24 de julio de 1982, cuando los sistemas sirios aniquilaron el avión israelí McDonnell F-4 Phantom II sobre el territorio del Líbano.