El canciller de Cuba acusa a EEUU de usar la mentira en la política exterior

"El uso de la mentira en la política exterior de EEUU se refleja con nitidez y sin recato en el libro de Bolton. Un gobierno corrupto, que menosprecia las normas y principios que rigen las relaciones internacionales", escribió el titular cubano de Exteriores en su cuenta de la red social de Twitter.

​A fines de junio, la prensa local cubana publicó varios artículos donde acusa a la Casa Blanca de manipular su política exterior respecto a Cuba, Venezuela, y otros países del área, de acuerdo con las aseveraciones hechas por Bolton en su libro, que salió a la venta el pasado 23 de junio.

Bolton, que fungió como asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de 2018 a 2019, fue despedido de su cargo por el presidente estadounidense Donald Trump en septiembre pasado, en su libro arremete contra su antiguo jefe y pone al descubierto supuestos desvaríos en la aplicación de la política exterior, principalmente contra "gobiernos incómodos" a Washington.

Las relaciones con China, las presiones contra Cuba y Venezuela, y el tratamiento a la emigración hacia EEUU a través de la frontera con México, son algunos de los temas que aborda Bolton en su libro.

Todo indica que para el mandatario estadounidense no escampa, pues esta semana debe salir al mercado un nuevo libro titulado Too Much and Never Enough: How My Family Created the World"s Most Dangerous Man (Demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), escrito por la sobrina del presidente de EEUU, Mary Trump.

Según el diario estadounidense The New York Times, la sobrina de Trump describe al inquilino de la Casa Blanca como alguien con "una larga historia de décadas de oscuridad, disfunción y brutalidad".