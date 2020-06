Libro de John Bolton es parte de "un golpe blando contra Trump"

Mucho antes de que el libro del exasesor de Seguridad Nacional de EEUU John Bolton viera la luz, ríos de tinta corrieron, y horas y días de aire se consumieron en radios y televisoras para comentar algunos de los capítulos filtrados. 'The Room Where It Happened: A White House Memoir' ya está en las bateas de las librerías, y también en digital.