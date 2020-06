¿Revelación o campo minado? El libro de Bolton "para el cotilleo y la polémica en redes sociales"

La Habitación donde ocurrió: Una memoria de la Casa Blanca es el título del nuevo libro de John Bolton, quien fue consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump entre abril de 2018 y septiembre de 2019, cuando fue despedido por "fuertes desacuerdos", como explicó en su momento el mandatario estadounidense.

En 577 páginas, Bolton relata anécdotas sobre asuntos de gran impacto para la política interna de Estados Unidos, como lo es China, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y Ucrania.

"Como pieza política este libro es bastante pobre, muy mercadotécnico. Creo que es un libro para el cotilleo y para la polémica en redes sociales, sin revelaciones de fondo, que busca, de alguna manera, decirle al público estadounidense que Trump no puede seguir manejando la política exterior porque es un loco irascible que no defiende los intereses nacionales de Estados Unidos", opina William Castillo, periodista y viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela.

El libro, que se filtró antes de su publicación, ha provocado un terremoto dentro de la administración Trump. Hasta último momento el Departamento de Justicia intentó impedir su publicación por supuestamente contener secretos de Estado; sin embargo, un juez del Tribunal de Columbia autorizó su venta.

"Este libro tiene una profunda carga personal, un acto de venganza de una persona que es de un ególatra que raya en lo perverso. Cuando la Casa Blanca argumenta que ahí hay revelaciones de secretos de Estado no dudo que sea así en términos legales, pero eso no quiere decir que sean las grandes revelaciones de un país que ya no nos sorprende", opina el periodista venezolano Diego Sequera, miembro del portal de investigación Misión Verdad.

Algunos han presentado este libro como el más esperado del año por las supuestas revelaciones que contendría. Para otros, que ya lo han leído, no es más que una mezcla de "chismes, anécdotas, medias verdades y versiones incompletas" de un hombre considerado como uno de los "halcones" del Partido Republicano, que trabajó para los presidentes Ronald Reagan, George H. W Bush y George W Bush, que defendió la invasión a Irak, propuso la vía militar para Irán, Corea del Norte y Venezuela, y que innumerables veces ha sido acusado de mentir.

"Lo primero que debe tener cualquier lector que lo vaya a leer es la conciencia de que están en un campo minado en materia de verosimilitud. Hay que ser capaz de recibir toda esa información, procesarla críticamente y saber que se trata de un mentiroso, de un mentiroso profesional que no da puntadas sin dedal y que está disponiendo de los elementos de una forma que le favorezcan a él, que dañen a Trump y que no afecte el consenso del establecimiento estadounidense", indica Sequera.

Caso Venezuela

Buena parte del libro de Bolton fue dedicada a Venezuela, país donde intentó, por distintas vías, derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Según explica el viceministro, William Castillo, en esas líneas, Bolton "intenta lavar su responsabilidad" y trasladar a otros el fracaso de ese plan.

"Todos los funcionarios de Trump quedan muy mal en este libro, menos Elliott Abrams. Primero, le asigna a Trump la responsabilidad por sus inconsecuencias, su titubeo. Dice que un día estaba muy animado con Venezuela para seguir sancionándola e invadirla y, otro día, se echaba para atrás. Eso no parece una versión tan traída de los pelos porque hemos visto a Trump hacerlo: un día ataca a China y luego se desdice, otro día ataca a Corea del Norte y se desdice, y, por supuesto, Trump es el responsable de eso. Luego, Pompeo, Mike Pence son presentados como unos funcionarios que no aportaron nada, que no han ayudado. El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, es presentado como un tipo que saboteó, cuando más del 60% de las 300 sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, han sido adoptadas por el Departamento del Tesoro", detalla Castillo.

"Culpa a Obama porque dice que la situación en Venezuela se debe a que él no actuó a tiempo, siendo Obama el que declara Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, que es la base jurídica de las sanciones. Ataca mucho al Departamento de Estado, les llama manga de burócratas, porque él dictaba una medida y se aplicaba seis meses después; y así, no deja santo con cabeza. En fin, creo esto es bueno para el anecdotario, pero sigue ocultando las más de 300 medidas, siete órdenes ejecutivas y todo el ataque al petróleo venezolano, al oro, a los medicamentos, a los alimentos que han configurado esta crisis que se está viviendo en Venezuela", denuncia el viceministro venezolano.

Para Castillo, el libro de Bolton, revela más por lo que oculta que por lo que dice.

"Ahí no hay revelaciones como las que han hecho Wikileaks o Edward Snowden. Sobre el caso venezolano no hay revelaciones de fondo que cuenten, por ejemplo, las operaciones militares contra Venezuela, las más de 120 incursiones que han hecho militares estadounidenses en los últimos dos años en el espacio aéreo venezolano, las provocaciones marítimas de barcos estadounidenses, la operación en El Caribe. No hay nada de eso ni de cómo se montó la Operación Gedeón, cómo se han contratado mercenarios para agredir a Venezuela. La verdadera historia sobre lo que han hecho contra nuestro país queda ocultada por esos cuentos, como que Trump estaba más pendiente del anillo de bodas que no tenía Fabiana Rosales (esposa de Juan Guaidó) cuando estuvo en la Casa Blanca", precisa Castillo.

Para Sequera, el verdadero objetivo de este libro es dañar aún más la imagen de Trump, quien se postulará a la reelección en los próximos comicios pautados para el 3 de noviembre de este año.

"La gente ve a Trump como si ya estuviera derrotado, pero puede que no sea así. Ahora la base dura de Trump tiene un motivo para señalar a un traidor, decir que los está atacando y cerrar filas con él, que es lo que siempre pasa con este blooper de los demócratas. Todas estas cosas con las que han querido dañarlo lo terminan fortaleciendo y los deja a ellos en evidencia. Para nosotros, desde aquí, desde las memorias del subdesarrollo, es una maravilla porque estamos viendo en vivo y directo, con cotufas y todo, cómo el poder en Estados Unidos queda en evidencia".

Castillo considera que este libro, hecho para el público estadounidense, pero que acapara titulares en todo el mundo, no será una pieza con mayor trascendencia en el tiempo porque no presenta ni una sola prueba que sustente todas las anécdotas que Bolton relata.

"El libro está dedicado a la Casa Blanca, al Despacho Oval, la sala donde todo sucedió. Es decir, el mundo sigue decidiéndose en la Casa Blanca y son estos hombres poderosos, ungidos de mayor o menor talento, los que deciden el futuro del mundo. Es un libro que, en el fondo, es bastante patético porque hoy la geopolítica se mueve en otras claves, hoy hay un mundo pluripolar con otras realidades económicas y geopolíticas, y como me dijo una vez un alto funcionario ruso: el gran problema de la clase política de Estados Unidos sigue siendo su incapacidad de", asegura Castillo.

Por este libro, Bolton habría firmado un contrato con la editorial, por 1, 8 millones de euros. Muchos, entre ellos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, han lamentado que Bolton haya preferido escribir un libro que testificar contra Trump durante el juicio político que se le abrió entre diciembre de 2019 y febrero de 2020.

"Si Bolton tiene tanto odio, resentimiento hacia Trump y quiere revelar las verdades que sabe de él, el mejor momento hubiera sido durante el impeachment. Si él hubiera dicho estas cosas durante el impeachment, tal vez, el destino de Trump hubiera sido otro", opina Castillo.