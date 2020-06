¿Qué dice realmente el libro de John Bolton sobre Trump y Venezuela?

La habitación donde ocurrió se llama el libro de memorias de John Bolton, publicado este martes 23 por el exconsejero de Seguridad Nacional de EEUU, publicitado como una bomba literaria que amenaza con detonar en la Casa Blanca.

Lejos de eso, sostiene el también profesor en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, la publicación se parece más a "una(...) lo presenta como un angelito, un demócrata, un civilista, un hombre que juega a la política que jamás le gritó a nadie, que no es un busca pleito ni el bravucón del barrio".

Bolton asumió el cargo en abril de 2018 y fue despedido en septiembre de 2019 por el presidente, quien para justificar la decisión alegó diferencias sustanciales. Fue, entre otras cosas, quien sugirió el intento de golpe parlamentario en enero de 2019 en Venezuela, con la autoproclamación del diputado opositor Juan Guaidó como presidente encargado.

¿Presidente de qué?

"Lo tomaríamos como un chiste lo de Juan Guaidó si no fuera una tragedia para Venezuela y los pueblos de Latinoamérica", afirmó el entrevistado. "Uno sabe que son de derecha la mayoría de los gobiernos, pero el hecho de que sean de derecha no implica que fueran tan idiotas y torpes políticamente para apoyar a un señor que no tiene respaldo en ninguna parte, ni manda un cuerpo de bomberos dentro de la estructura del Estado", agregó.

Sin embargo, más de 50 países se alinearon con Washington y lo reconocieron. "Todavía recuerdo a [Sebastián] Piñera en Cúcuta [Colombia], casi que dirigiendo la horda fascista que quería invadirnos para pasar la supuesta ayuda humanitaria", dijo Tortolero.

Se refería al presidente de Chile, quien el 22 y 23 de febrero de 2019, a un mes de "asumido" Guaidó, estuvo en esa ciudad fronteriza con Venezuela junto con sus pares Iván Duque (el anfitrión) y Mario Abdo Benítez de Paraguay.

El presidente Nicolás Maduro impidió el ingreso de la "ayuda" al considerar que se trataba de un intento de ocupación encubierta. "Parece ser que este señor John Bolton se inculpa a él y a Pompeo [Mike, secretario de Estado de los EEUU], diciendo que ellos dos influyeron muchísimo para tomar a Venezuela por asalto para 'apoyar al pueblo aguerrido' y Trump dijo que no iba a avanzar sobre eso", apuntó el entrevistado.

"Por eso nosotros pensamos más bien que estamos en presencia de un acto de campaña", subrayó el exembajador, quien además señaló que "el imperialismo se ve atrapado en su propia trampa porque el apoyo que le dio Mr. Trump y su Gobierno a Guaidó no le ha servido de absolutamente nada".

Demócratas y republicanos son todos uno

Tortolero aclaró que más allá de la apertura de la administración de Barack Obama (2009-2017) hacia la región, por ejemplo con el deshielo hacia Cuba, tanto demócratas como republicanos tienen una misma política exterior.

"Su objetivo no es solamente gobernar EEUU sino mantener la hegemonía a nivel mundial. Al principio de siglo XXI les surgieron otras tendencias, otras potencialidades. Con la caída del Muro de Berlín lo que emergió fue un mundo multipolar, que Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro anunciaron a principios del siglo", apuntó el analista.

La alianza que viene tejiendo el país caribeño desde hace 20 años con potencias emergentes como Rusia, China e Irán, es un factor que preocupa a Washington. Por eso necesita un Gobierno amigo para "convertir a Venezuela en la entrada para controlar cualquier iniciativa de izquierda revolucionaria en América Latina y el Caribe. Ahora somos tres nada más: Nicaragua, Cuba y Venezuela".

"Ir contra Venezuela no es ir contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Es acabar completamente con el proyecto político que estamos intentando seguir construyendo porque estamos a contracorriente de las grandes fuerzas, que nos golpean desde adentro y desde fuera", sostuvo el entrevistado.

A confesión de parte…

"Lo de Bolton es una especie de confesión autocumplida, porque todo lo que relata en el capítulo de Venezuela se corresponde prácticamente con las denuncias que ha hecho el país sudamericano ante el concierto de las naciones y en los organismos jurisdiccionales", resumió el exembajador bolivariano.

"Hemos dicho que el señor Trump quiere una guerra en Venezuela y hay confesión de Bolton de que eso es así".

"Dijimos que estaban preparando grupos mercenarios en los países vecinos y que tomaron a Colombia como base principal para el adiestramiento, lo cual fue ratificado por el señor Bolton".

"Dijimos que Trump era un energúmeno y hasta dijimos que no tenía suficiente información. Bolton llega al límite de decir que es un bruto, que ni siquiera sabía que Finlandia no era de Rusia".

Para el entrevistado La habitación donde ocurrió más que un libro que puede perjudicar la reelección de magnate neoyorquino, le prepara el terreno. "Es una manera de lavarle las culpas al señor Trump presentándolo casi como un alma de dios, un angelito que bajó del cielo".

La publicación del texto coincidió con las declaraciones de Trump, quien manifestó su disposición de reunirse con el mandatario venezolano durante una entrevista.

"El presidente Maduro ha estirado los brazos, las manos, ha puesto emisario de todo tipo para lograr una conversación con Trump (...) Nos queda ahora saber si EEUU quiere o no una conversación con el presidente Maduro, que sería lo más sensato", afirmó Tortolero.