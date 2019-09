Enviado de la ONU, preocupado por la presencia de cinco ejércitos diferentes en Siria

"Estoy muy preocupado por el hecho de que tenemos cinco ejércitos diferentes operando en Siria, obviamente es una amenaza para la soberanía, independencia e integridad territorial de Siria, pero también afecta a la estabilidad regional", manifestó Pedersen.

El diplomático agregó que la salida consiste en "encontrar una solución política, tener un alto el fuego a nivel nacional, mantener la calma en Idlib, estabilizar la situación en el noreste y concentrar todos nuestros esfuerzos sacar adelante el proceso político".

Además, Pedersen descartó que otros países adquieran la condición de observadores en el recién creado Comité Constitucional, que deberá sacar adelante el proceso de solución política a la crisis en la nación árabe.

"Creo que no habrá Estados observadores en el comité como tal. Porque se trata en realidad de que los propios sirios elaboren una Constitución que satisfaga las aspiraciones del pueblo sirio, así que no hay papel para Estados observadores allí durante ese período", señaló Pedersen.

Al mismo tiempo, el diplomático dijo que el comité recibirá por supuesto el apoyo internacional.

"Y hay diferentes maneras de hacerlo. Actualmente lo estoy discutiendo tanto con el Gobierno como con la oposición. Lo estoy discutiendo, por supuesto, también con nuestros amigos en el marco del formato de Astaná", agregó.

El enviado especial de la ONU dijo que planea reunirse con los dos copresidentes del Comité Constitucional —uno, en representación del Gobierno, y el otro, de la oposición— pero no especificó cuándo.

"Pronto. No hay fechas", aclaró.

También dijo que los nombres de ambos copresidentes se darán a conocer próximamente.

"No estoy seguro de poder hacerlo el lunes [30 de septiembre], pero muy pronto", aseguró.

A la pregunta de si estas candidaturas ya están confirmadas, Pedersen dijo haber "escuchado diferentes nombres". "Creo que estamos en proceso de ultimarlo", añadió.

Por un acuerdo con el Gobierno y la oposición, según Pedersen, la ONU será el único "facilitador del proceso" impulsado por el Comité Constitucional de Siria. "Nadie más va a desempeñar este papel", afirmó el enviado especial.

Con respecto a la presencia de terceras partes en la primera reunión del comité, Pedersen dijo que se ha tomado aún ninguna decisión al respecto.

"Aún no hemos invitado a nadie, así que es algo que también tendré que discutir con el Gobierno y con la oposición. Y luego, también tendré que discutirlo con [las partes de] Astaná y también con los miembros del llamado Grupo Pequeño [para Siria]. Puede ser que tengamos algo de presencia internacional antes o en la primera reunión, pero también es posible que no la tengamos. Todavía no lo sé", explicó.

Pedersen también expresó la esperanza de que los garantes del proceso de Astaná (Rusia, Turquía e Irán) y el Grupo Pequeño para Siria (Egipto, Francia, Alemania, Jordania, Arabia Saudí, el Reino Unido y EEUU) tengan una cooperación más estrecha.

"Espero que podamos ver una mejor cooperación entre el formato de Astaná y el Grupo Pequeño", dijo Pedersen en una entrevista con Sputnik.

Destacó que ambos tienen un interés común en luchar contra el terrorismo y en lograr la estabilidad en Siria.

Además, según el diplomático, los integrantes de ambas plataformas expresaron su apoyo al lanzamiento del Comité Constitucional, necesario para sacar adelante el proceso político en el país árabe.

El 23 de septiembre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció la formación del Comité Constitucional sirio y dijo que el organismo sería convocado en las próximas semanas.

El ministro de Relaciones Exteriores sirio, Walid Mualem, reveló que la reunión inaugural del comité en Ginebra se había fijado tentativamente para el 30 de octubre.

Por su parte, el presidente sirio Bashar Asad subrayó que la formación del Comité Constitucional es resultado de la coordinación entre Siria, Rusia e Irán.

La decisión de crear este organismo de 150 miembros que se dedicaría a preparar una reforma de la Carta Magna de Siria fue el resultado principal del Congreso del Diálogo Nacional Sirio, que se celebró a finales de enero de 2018 en la ciudad rusa de Sochi.