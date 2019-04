El Consejo de Europa acusa a Rusia de incumplimiento de su Estatuto

El informe, cuyo texto obra en poder de Sputnik, entre otras cosas dice que "la Federación Rusa infringe el Estatuto del Consejo de Europa: no desembolsa su cota al presupuesto del CE pero sigue participando en plena medida en sus labores".

Jagland recordó que en junio de 2019 se cumplirán dos años desde que la Federación Rusa dejó de cumplir sus obligaciones financieras, agregando que "la privación del derecho a voto a una delegación se regula por los Artículos 7 y 8 del Estatuto del CE".

El Artículo 7 dice que "cualquier miembro del Consejo de Europa podrá retirarse del mismo notificando su decisión al secretario general. La notificación surtirá efecto, al concluir el año financiero en curso, si tuvo lugar en los primeros nueve meses de este año".

El Artículo 8 señala que "el Comité de Ministros del CE podrá dejar en suspenso el derecho de representación del miembro del CE que infrinja gravemente lo dispuesto en el Artículo 3, e invitarle a retirarse en las condiciones previstas en el Artículo 7 y si no atiende a dicha invitación, el Comité puede decidir que tal miembro ha cesado de pertenecer al Consejo a partir de una fecha que determinará el propio Comité".

Según Jagland, un acuerdo sobre los derechos y las obligaciones de los Estados miembros podría servir de base para buscar una salida de la actual situación y propuso aprobar los siguientes cuatro principios.

"Cada Estado miembro debe tener iguales derechos de participación y de plena representación en los organismos estatutarios hasta que se le apliquen los Artículos 7 y 8; la plena representación en los organismos estatutarios no es opcional sino obligatoria; los Estados miembros deben cooperar de modo concienzudo con todos los organismos y las instituciones del CE; los Estados miembros deben reembolsar oportunamente su aportación financiera".

La PACE de momento no dio respuesta a esta iniciativa del secretario general del Consejo de Europa.

La PACE, violando sus estatutos, privó a la delegación rusa del derecho a voto en abril de 2014 tras la reincorporación de Crimea a Rusia mediante un referéndum apoyado por más del 96% de la población de ese territorio.

En 2015, impuso nuevas restricciones y Rusia declaró que se niega a seguir trabajando en tales condiciones.

Entre 2016 y 2018 Rusia no envió sus parlamentarios a la organización y decidió hacer lo mismo en 2019.

En junio de 2017 Rusia —uno de los principales contribuyentes al presupuesto del Consejo de Europa— había decidido suspender sus el pago de su cuota hasta que la delegación rusa recupere la plenitud de sus derechos, pero al mismo tiempo siguió participando en la ratificación de documentos.

La medida tomada por Moscú ocasionó dificultades financieras a la PACE: un déficit presupuestario de 1,5 millones de euros, por lo que el 9% de su presupuesto fue congelado.

El miembro del comité internacional del Consejo de la Federación (Senado ruso), Oleg Morósov, declaró el 4 de abril que Rusia no volverá a pagar su cuota mientras su delegación no recupere la plenitud de sus derechos y la PACE no garantice que en lo venidero no se permitirá la discriminación de los parlamentarios rusos.