Merkel vincula levantamiento de sanciones con el cumplimiento de los acuerdos de Minsk

Al constatar que "no se logró ningún avance notable, la unidad territorial de Ucrania no se ha restablecido", la canciller dijo: "no pensamos levantar las sanciones mientras no se cumplan los acuerdos de Minsk".

Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación militar en el este de su territorio donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.

Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia cuyo resultado la ONU estima en más 10.300 muertos.

En 2015 el Parlamento de Ucrania proclamó a Rusia país agresor al acusarla de intervenir en los asuntos internos del país y de participar en el conflicto en Donbás.

Moscú en reiteradas ocasiones insistió en que no es parte del conflicto interno ucraniano y que está interesado en que la nación vecina supere lo más pronto posible la crisis que está viviendo desde 2014.

Nord Stream 2



Además, Merkel declaró que el proyecto de gasoducto Nord Stream 2 es importante para Alemania.

"Debo decir que conozco las críticas de los países bálticos; en Alemania la política energética está diversificada, importamos el gas de Noruega, los Países Bajos y Rusia, ahora afrontamos problemas por el cumplimiento de los acuerdos sobre el clima, nuestra demanda de gas realmente aumentará; el proyecto Nord Stream 2, me parece, es significativo e importante para nosotros", afirmó Merkel.

La política indicó que "como tenemos un proyecto Nord Stream podríamos llevar a cabo el proyecto Nord Stream 2".

Asimismo, destacó que Ucrania debe seguir siendo un país de tránsito de gas.

Por su parte, la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, señaló que la posición de su país con respecto al proyecto Nord Stream 2 no ha cambiado, "consideramos este proyecto como geopolítico, más que comercial o energético; nuestra opinión, lamentablemente, está basada en la mala experiencia, sabemos cómo es depender de Rusia como la única fuente de energía".

El proyecto Nord Stream 2, impulsado por una alianza de empresas de Rusia, Alemania, Austria, Francia y Países Bajos, prevé el tendido de dos tuberías por el fondo del mar Báltico para transportar 55.000 millones de metros cúbicos anuales de gas.

El gasoducto pasará por las zonas económicas de Alemania, Finlandia, Rusia, Suecia y Dinamarca.

De estos países, solo Dinamarca no ha dado por ahora su visto bueno para construir el gasoducto.

Lituania, Letonia y Polonia, entre otros países, han declarado que se oponen a la construcción de gasoducto, afirmando que es un proyecto político.

Diálogo con Rusia



Merkel también afirmó que Alemania busca mantener los contactos con Rusia.

"En cuanto a las relaciones y los contactos intensos con Rusia, intentamos reanudar las relaciones con Rusia no obstante las numerosas discrepancias en ciertos temas", dijo Merkel al subrayar que Alemania está abierta al diálogo "a pesar de que los colegas de la UE piensan lo contrario".

Agregó que lo que sucede últimamente en Siria afecta las relaciones bilaterales y que Rusia y Alemania tienen opiniones opuestas al respecto, sin embargo, en lo que se refiere al pacto nuclear con Irán, los dos países comparten el mismo punto de vista.

La canciller también señaló que no hay avances en el cumplimiento de los acuerdos de Minsk —suscritos para poner fin a la violencia en Ucrania que vive conflicto interno desde 2014— pero aseguró que mantiene la esperanza de que empiecen a dar frutos.

El primer ministro estonio, Juri Ratas, coincidió con Merkel en que es necesario dialogar con Rusia.

"Debemos mantener contactos con Rusia en temas que son importantes para la UE y, como ha dicho la canciller, los acuerdos de Minsk y el proceso de Normandía son asuntos en los cuales queremos tener éxito", comentó Ratas.

Añadió que los países del Báltico no cambiaron de actitud respecto a las sanciones contra Rusia y abogan por el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, pero sí apoyan los contactos entre Rusia y Alemania.

La presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, apuntó a que los desafíos geopolíticos obligan a mantener contactos con todos.

"Nos fiamos de Alemania y de la canciller y esperamos que nunca traicionen los intereses de Europa y siempre defiendan ardua y honestamente los intereses de la UE", dijo la presidenta.